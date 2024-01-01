Başkan Çelik'ten Yeni Yılda İstikrar Vurgusu: "Güçlü ve Sürdürülebilir Bir Isparta İçin Birlik ve Beraberlik"

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, yeni yıl mesajında, Isparta'nın ve Oda'nın önemli gelişmeler yaşadığı bir yılı geride bırakarak, 2024 için güçlü bir Isparta için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Ekonomiye dair önemli mesajlar veren Başkan Çelik, 2023'ün deprem felaketi ve ekonomik zorluklara rağmen, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Başkan Çelik, 2024'ün fırsatların güçlü olduğu, ekonomik kalkınmanın ve finansal istikrarın sağlandığı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Yeni yılın başında yaşanan deprem felaketi nedeniyle duyulan acıyı hatırlatan Başkan Çelik, önceliklerinin depremzedelerin sıkıntılarının giderilmesi, toplumsal refahın yükselmesi olduğunu belirtti. Başkan Çelik, geçen yıl hayata geçirdikleri projelerle Isparta'nın kalkınmasına katkı sağladıklarını ifade ederek, özellikle turizm ve kültürel alanda yapılan çalışmalara vurgu yaptı.

Isparta'nın sanayisi, ekonomisi ve istihdamı için yeni organize sanayi bölgesi ve serbest bölge kurma çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Çelik, aynı zamanda Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Teknokenti ile başlatılan melek yatırım ağı projesinde önemli mesafe katettiklerini aktardı.

2024 yılı için umutlu bir şekilde ilerleyeceklerini belirten Başkan Çelik, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Isparta iş dünyası olarak 2024 yılında her şeyin gönlünüze göre olmasını diliyor, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ediyorum."