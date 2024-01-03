"Isparta'da Yaşanan Korkunç Olay: Tartıştığı Kişiyi Av Tüfeğiyle Vurdu

Bağlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen korkunç bir olayda, M.B. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı F.Y.'yi av tüfeği ile vurdu. Olay, bugün saat 17.30 sıralarında 127. Cadde üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi.M.B. ile F.Y. arasındaki tartışmanın ardından M.B., yanındaki av tüfeğiyle F.Y.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda F.Y., göğüs ve kolundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan yaralı, ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, şüpheli M.B. ise gözaltına alındı. İncelenmek üzere adli makamlara teslim edilecek olan M.B., olayın net sebebini belirlemek amacıyla polis soruşturmasıyla karşı karşıya kalacak.