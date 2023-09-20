Başlık: Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 123. Cadde Asfalt Çalışmalarını İnceledi

İçerik: Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Emre Mahallesi 123. Cadde üzerinde devam eden asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Bu çalışma kapsamında caddeye begonit taşlarla kaldırım yenileme işlemi ve altyapı düzenlemeleri gerçekleştirildi. Başkan Başdeğirmen, mahalle sakinleriyle de sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Açıklama: Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin mahallelerini güzelleştirmek ve altyapıyı iyileştirmek amacıyla sürdürülen çalışmalara katıldı. Emre Mahallesi'nde devam eden 123. Cadde asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi ve mahalle sakinleriyle sohbet etti. Bu çalışmaların kaldırım yenileme, altyapı düzenlemeleri ve yeni asfalt döşeme işlemlerini içerdiğini belirtti.

Başkan Başdeğirmen, 123. Cadde'nin Gökçay'dan başlayarak Sidre Mahallesi'nden Halıkent Mahallesi'ne bağlanan önemli bir yol olduğunu vurguladı. Kaldırımların begonit taşlarla yenilendiğini, asfaltın ise tamamen değiştirildiğini açıkladı. Ayrıca, enerji hatlarının yer altına alındığını ve aydınlatmaların da yenilendiğini belirtti.

Başkan Başdeğirmen, bu çalışmaların tamamlandığında vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği modern bir yol olacağını ifade etti. Emre Mahallesi ve şehir için hayırlı olmasını diledi.

Isparta Belediyesi, şehrin altyapısını güçlendirmek ve mahallelerin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.