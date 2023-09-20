Eğirdir'de 19 Eylül Gaziler Günü Coşkusu

Eğirdir'de 19 Eylül Gaziler Günü CoşkusuEğirdir, 19 Eylül Gaziler Günü'nü coşkuyla kutladı. Her yıl 19 Eylül'de Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal ve Gazi unvanının verilmesi anısına düzenlenen etkinlikler, Eğirdir'de de büyük bir katılımla gerçekleştirildi.Program, saat 09:00'da Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet AŞIK, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Erhan SAVRAN, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilcisi Hüseyin KOÇASLAN, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasetçiler ve vatandaşların katılımıyla başladı.Etkinlikler kapsamında Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilcisi Hüseyin KOÇASLAN, programda bir konuşma yaparak 19 Eylül Gaziler Günü'nün önemine vurgu yaptı. Koçaslan, "Bugün gazi olmanın gurur ve kıvancını büyük bir coşku ile yaşıyoruz. Şehitlik göze alınmadan gazi olunmaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir" dedi. Ayrıca, günün anlam ve önemine dair duygusal ifadelerde bulundu.Programın devamında Gaziler Derneği'ne bir ziyaret gerçekleştirildi. Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık ve Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Erhan SAVRAN, Gaziler Derneği'nin Özel Anı Defterine mesajlarını yazdılar. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.Eğirdir'de düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri, vatanseverlik ve şükran duygularını bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşattı. Gaziler ve şehitlerimiz her zaman saygı ve minnetle anıldı.