81 ilin millî eğitim müdürleri ile bir araya geldi

81 ilin millî eğitim müdürleri ile bir araya geldi
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Öğrenci ve Öğretmenler İçin Yeni Dönem Başlıyor: Bakan Tekin'den Açıklamalar
Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Hazırlıklar Değerlendirildi
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıkların değerlendirilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı yöneticileri ve 81 ilin millî eğitim müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıda alınan yeni kararlar masaya yatırıldı.
Şehirlerin Tarihi ve Kültürel Değerleri Müfredatta Önem Kazanıyor
Bakan Tekin, eğitim sisteminde önemli bir adım atmış ve şehirlerin tarihi ve kültürel değerlerine ayrı bir başlık açıldığını duyurdu. Bu adımın, milli birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi, geleneklerin gelecek nesillere aktarılması ve öğrencilerin kendi illerindeki tarihi ve kültürel mekanları tanıması için atıldığını vurguladı.
Yeni Atanan Öğretmenler Göreve Başlıyor
Bakan Tekin, yeni atanan öğretmenlerin 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacağını belirtti. Özellikle deprem bölgelerinde görev yapacak öğretmenlere, konaklama gibi konularda yardımcı olunması için çağrıda bulundu.
Fiziksel Aktivitenin Önemi Vurgulandı
Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde yetişmesi amacıyla dijital ortamlardan arınma gerekliliği üzerinde duran Bakan Tekin, okul bahçelerinde geleneksel oyunların oynanmasının teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Fiziksel aktivitenin öğrenci sağlığı için önemini vurguladı.
Öğretmenler İçin Yeni Uygulama: Önlük Giyme Teşviki
Öğretmenlerin öğretmen odası buluşmalarında önlük giymelerinin teşvik edilmesi konusunda yeni bir uygulama başlatıldığını duyuran Bakan Tekin, bu uygulamanın talep doğrultusunda olduğunu ve öğretmenler için bir zorunluluk olmadığını ifade etti.
Veli Katılımı İçin Önlemler Alınacak
Bakan Tekin, velilerin ders saatinde okula girişiyle ilgili önlemlerin alınması gerektiğine işaret etti. Okul müdürlerinden veli toplantılarını ders dışındaki saatlere planlamalarını istedi.
Cep Telefonu Kullanımı Okul İçinde Kısıtlanacak
Dijital bağımlılıkla mücadele çerçevesinde, öğrencilerin okul içinde cep telefonu kullanımının sınırlanacağını belirten Bakan Tekin, derslerin aksatılmaması ve öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için bu adımın atıldığını vurguladı. Ayrıca, okul dışında da dijital ortamlarda zaman geçirmenin kısıtlanması için önlemler alınacağını açıkladı.
Okulların Hazırlığı Tamamlanıyor
Bakan Tekin, il müdürlerine, 11 Eylül'de okulların sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi için okulların bakım, onarım ve benzeri konularını tekrar gözden geçirme çağrısında bulundu.
Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve il müdürleri, öğrenci ve öğretmenlerin daha verimli bir eğitim dönemi geçirmesi için çeşitli adımlar atıyor.
 
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