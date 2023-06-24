Isparta'da 400 Yıllık Kurban İndirme Geleneği Yeniden Canlandı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in liderliğinde, unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Kurban İndirme Geleneği, bu yıl yeniden hayat buldu. Isparta'nın 400 yıllık geçmişine sahip olan ve son dönemlerde unutulan bu gelenek, Gökçay Mesireliği'nde gerçekleştirilen törenle yaşatıldı. Isparta Valisi Aydın Baruş, belediye yetkilileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik, çocuklar için balon parkı, Yörük çadırı, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle renklendi. Kurban indirme töreninde konuşan muhtarlar, geleneğin önemine vurgu yaparak Belediye Başkanı Başdeğirmen'e teşekkür etti. Vali Baruş ise geleneklerin milleti ayakta tutan değerler olduğunu belirtti. Törenin ardından Başdeğirmen'e geleneği yaşatmasındaki katkılarından dolayı plaket takdim edildi.