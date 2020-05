ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

ANNELER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJIDIR



Sınırsız sevginin, şefkatin, merhametin, fedakârlığın, hoşgörünün ve sabrın timsali, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren başımızın tacı annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyorum.

Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz, ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür.

Sağlıklı, başarılı ve dürüst bir toplum yapısı ancak temele anne ve çocuk sevgisi konularak inşa edilebilir.

Peygamber Efendimizin ‘Cennet, annelerin ayakları altındadır’ Hadis-i Şerifiyle payelendirdiği anne sevgisi dünyadaki en değerli sevgidir.

Bizler, anneleri baş tacı kabul eden, 'ana gibi yar olmaz' diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz.

Bizlerde en değerli varlıklarımız annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, zor günlerini ve tüm güzellikleri onlarla paylaşabilmeliyiz. Bizlerin sevgi dolu yaklaşımları onların en büyük mutluluğu olacaktır.

Bu müstesna günde, yıllarca bakıp büyüttüğü, üzerine titrediği evlatlarını kutsal vatanımız için toprağa veren tüm şehit annelerimizin ellerinden öpüyor, her şeyin en iyisine ve güzeline layık bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum.