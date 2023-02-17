ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

MİRAÇ KANDİLİ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI



Mübarek üç ayların başında idrak ettiğimiz Regaib Kandilinin ardından Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (SAV) hikmet dolu yolculuğu olan mübarek MiraçKandiline erişmenin huzurunu yaşıyoruz.

Miraç, Peygamber Efendimizin (SAV) Mekke’deki Mescidi Haram’dan Kudüs’teki Mescidi Aksa’ya, oradan da göklere yükseltildiği ve Rabbimizin huzuruna kabul edildiği mübarek ve müstesna bir gecedir.

Gönüllerimizin müstesna bir huzur yaşadığı bu mübarek gecede, bizlere düşen, miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir.

Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız ve 10 kentimizi etkileyen deprem afeti dolayısıyla çok sayıda vatandaşımızı kaybettik, yine çok sayıda vatandaşımızı da yaralı olarak kurtardık. Oldukça üzüntülü olduğumuz ve acılarımızı yüreğimizde hissettiğimiz bu günlerde Miraç Gecesinin feyz ve bereketi ile birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla bu zor günlerin üstesinden geleceğimize inanıyoruz.

Bu anlamlı gecede tüm dualarımız millet olarak afet bölgesindeki vatandaşlarımızla olacaktır. Gerek afet bölgesinde bulunan gerekse şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizin acılarını paylaşmak, hafifletmek amacıyla millet olarak tüm imkanlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

Miraç Kandili vesilesiyle deprem afetinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize de başsağlığı ve sabır diliyorum. Duamız Yüce Rabbim’den bu tür acıları bizlere bir daha yaşatmamasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Müslüman Aleminin ve hemşehrileriminMiraç Kandilini tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların; İslam dünyasının birlik, dirlik ve beraberliğine, kardeşliğimizin güçlenmesine, insanlığın sağlık, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.