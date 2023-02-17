Duş Kabini alanında İmalatçı Firma olan Gül Duş’un Showroom mağazası Pirimehmet Mahallesinde açıldı.
''Banyonuzun Şıklığı'' için Gül Duş...!
Merkez Şube: Eski sanayi mahallesi, 131. Cd. No:29
Showroom: Pirimehmet mahallesi 118. cadde, 1721. Sk. No:32/A
Telefon : 0 546 868 51 57
Duşakabine ait her şey bu mağazada..İmalatçı firma olarak hem ürünlerinin hem de sunulan işçilik hizmetinin her zaman arkasında olmayı taahhüt ediyor.
Gül Duş Showroom Mağazasında verilen hizmetler içerisinde duş teknesi, duşakabin, jakuzi, Küvet ve Duşakabin Aksesuarları bulunuyor..
Gül Duş Showroom Mağazasında verilen hizmetler içerisinde duş teknesi, duşakabin, jakuzi, Küvet ve Duşakabin Aksesuarları bulunuyor..
''Banyonuzun Şıklığı'' için Gül Duş...!
Merkez Şube: Eski sanayi mahallesi, 131. Cd. No:29
Showroom: Pirimehmet mahallesi 118. cadde, 1721. Sk. No:32/A
Telefon : 0 546 868 51 57