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Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, geleneksel Ramazan tatları da sofralarımızda yerini almaya başlıyor. Bu tatlar arasında yer alan tahin, özellikle sıcak haliyle tüketildiğinde lezzetiyle öne çıkıyor.Isparta'da gül,lavanta ve lokum ürünleri ile şehrin markası Eylül Minel, Ramazan süresince sıcak tahin kg fiyatını 75 TL olarak belirledi.Ramazan ayı boyunca sıcak tahin tüketmek isteyenlerin tercih edebileceği bu ürün, aynı zamanda sağlıklı beslenme açısından da önemli bir yere sahip. Tahin, zengin mineral içeriğiyle özellikle kalsiyum ve demir açısından önemli bir kaynak olarak biliniyor.Ramazan ayında sıcak tahin tüketmek isteyenler, Eylül Minel'i ziyaret edebilirler.