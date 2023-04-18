Sedat Öz Gurme ile Bayramın Lezzeti Garanti!

Doğal ve Yöresel Lezzetler Sedat Öz Gurme'de























































Sedat Öz Gurme ile doğal lezzetlerin keyfini çıkarın!

Sağlıklı beslenmenin adresi: Sedat Öz Gurme

Bayramın en tatlı adresi: Sedat Öz Gurme!

Doğanın tadı Sedat Öz Gurme'de saklı!

Sedat Öz Gurme'den alın, kaliteli ve lezzetli ürünlerin keyfini yaşayın!

Doğallığı sofralarınıza taşıyan Sedat Öz Gurme ile tanışın.

Organik ve natürel ürünlerin tek adresi: Sedat Öz Gurme.

Sedat Öz Gurme'nin lezzetleri, tatlısıyla da tuzlusuyla da damaklarda kalır!

Sedat Öz Gurme'den aldığınız her üründe doğallığın garantisi var!

Sedat Öz Gurme ile lezzetli ve sağlıklı bir yaşama adım atın.

Geleneksel lezzetlerin doğallığı ve kalitesiyle tanınan Sedat Öz Gurme, Türkiye'nin yöresel lezzetlerini tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Bayram öncesi tatlı bir telaşın sardığı günlerde, Sedat Öz Gurme'nin rengarenk şeker, draje, çikolata ve bayramlık tatlıları, tüm tatlıseverleri kendine hayran bırakacak.Ancak Sedat Öz Gurme sadece tatlılarıyla değil, organik ve natürel gıda ürünleriyle de öne çıkıyor. Doğrudan üreticiden tüketicilere sunulan kahvaltılıklar, reçel-bal çeşitleri, sucuk, pastırma, şekerleme, lokum ve baharat çeşitleri, en taze ve sağlıklı şekilde raflarda yerini alıyor.Ödüllü karakovan balı, arı sütü, polen, propolis, kurutulmuş organik gıdalar, ev salçası, turşular, konserveler ve onlarca besin değeri yüksek gıda ürünleri, taze ve hesaplı yumurta seçenekleri de Sedat Öz Gurme'nin geniş ürün yelpazesinde yer alıyor.Sedat Öz Gurme'ye ulaşmak için 0246 201 25 71 numaralı telefonu arayabilir veya whatsapp mesajı gönderebilirsiniz. Adres ise Gazikemal Mahallesi 121. Cadde No:11/A ISPARTA