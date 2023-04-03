- Eylül Minel'den Ramazan'a Özel Sıcacık Bir Lezzet: Tahin!
- Sağlıklı ve Lezzetli: Eylül Minel'den Sıcak Tahin Ramazan Boyunca Sadece 75 TL!
- Isparta'nın En Lezzetli Tahini Eylül Minel'de Ramazan'a Özel Fiyatıyla Sizleri Bekliyor!
Ramazan ayı boyunca Isparta'nın eşsiz tatlarını keşfetmeye ne dersiniz? Eylül Minel, gül, lavanta ve lokum ürünleri ile şehrin markası olarak öne çıkıyor. Ve şimdi de Ramazan süresince sıcak tahin kg fiyatını 75 TL olarak belirledi! Sıcak tahin hem lezzeti hem de sağlıklı besin değerleriyle Ramazan sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. İçerisinde bulunan kalsiyum ve demir mineralleriyle de sağlığınız için önemli bir kaynak. Eylül Minel'i ziyaret ederek Ramazan ayının tadını çıkarabilirsiniz. Adres bilgileri Modernevler Mahallesi, 102. Cadde. No: 74/A ISPARTA. Hemen telefon numarası 0 (246) 500 37 00 veya WhatsApp numarası +90 543 760 12 24'ü arayarak siparişinizi verin. Ayrıca web sitesini de ziyaret ederek ürünleri ve fiyatları inceleyebilirsiniz: https://www.eylulminel.com