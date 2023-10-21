Akaryakıta Zam Geldi! Benzin, Motorin ve LPG'de Son Fiyatlar

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın etkisiyle akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermeye devam ediyor.

Gece yarısından itibaren benzine 1 lira 48 kuruşluk zam yapıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.58 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 35.15 liradan satılıyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç Rafineri satış fiyatı belirleniyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkıyla gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşturuluyor.

Petrol fiyatlarının uluslararası gelişmelerden etkilenmeye devam ettiği bu dönemde, akaryakıt fiyatlarının takip edilmesi ve güncellemelerin dikkatle incelenmesi önem taşıyor.