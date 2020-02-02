DERBİ MAÇI BİTTİ - İŞTE MAÇ SONUCU



ISPARTASPOR: 0

KESTEL: 0



Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7’inci Grupta mücadele eden Ispartaspor, kendi saha ve seyircisi önünde grup lideri Kestelspor’u konuk etti.

Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmayı binlerce Ispartalı yakından takip etti.

Sahaya şampiyonluk iddiasını sürdürmek için mutlak 3 puan parolası ile çıkan yeşil-pembeli ekip, ilk yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarının hemen başlarında rakip Kestelsporlu bir oyuncu kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan rakibi karşısında etkili olan Ispartaspor, taraftarının da desteği ile üst üste pozisyonlara girdi. Ancak girdiği pozisyonları gole çeviremedi.

90 dakika sonunda karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca maç 0-0 sona erdi. Ispartaspor aldığı 1 puanla şampiyonluk yolunda önemli bir fırsatı teperken, lider Kestelspor ile arasındaki 5 puan farkını indiremedi.







