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UYGULAMALI BİLİMLERDE YENİ MODELLER

UYGULAMALI BİLİMLERDE YENİ MODELLER
ISPARTA
G.Tarihi: 02.02.2020 15:18
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
UYGULAMALI BİLİMLERDE YENİ MODELLER
Türkiye’nin uygulamalı bilimler adıyla kurulan iki yeni üniversitesi ortak bir çalışmayla eğitim öğretim ve idari çalışma stratejisi geliştiriyor. Afyon’da bir araya gelen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörleri ve Komisyonlar Çalıştay sonuçlarını YÖK’e sunacaklar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2018 yılında bulundukları illerdeki üniversitelerden bölünerek kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, eğitim öğretim alanında işbirliği gerçekleştirerek yeni modelleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Afyon’da gerçekleştirilen Çalıştay’a Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü İbrahim Diler, iki üniversitenin rektör yardımcıları, eğitim komisyonu üyeleri, genel sekreter ve yardımcılarıyla daire başkanları katıldı.

Farklı eğitim modelleri
Türkiye’nin ihtiyacı olarak vurgulanan uygulamalı eğitimde yeni stratejiler geliştirilen çalıştayda iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli bireylerin iş dünyasıyla birlikte yetiştirilmesi ve eğitim gören öğrencilerin ön lisans ve lisans düzeyinde işyeri eğitimlerini tamamlaması hedefleniyor. Bu kapsamda mevcutta uygulanan bir dönem tam zamanlı iş yeri eğitimlerinin kapsamı ve uygulama türleri güncelleniyor. SUBÜ ve ISUBÜ’nün hayata geçirmeyi planladıkları eğitim modeliyle yeni müfredata dahil olacak önlisans ve lisans öğrencilerine yönelik YÖK’e sunulması planlanan modeller belirlendi. Meslek Lisesi ve düz lise mezunlarının farklı eğitim müfredatlarıyla aynı seviyede mezun olmalarının planlandığı hedefle, öğrencilerin etkinliği de arttırılacak. Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin yanısıra iş yeri eğitimi alacak öğrenciler, alanlarıyla ilgili öğrenim çıktılarına ulaşacak düzeyde mezun edilebilecekler. Her iki üniversitenin uygulamalı eğitim konseptinde “ Tematik Üniversite” kapsamına alınmasının da amaçlandığı çalıştayda yeni Yükseköğretim Kurulu’nun dijital dönüşüm, kodlama, endüstri 4.0, bilişim teknolojileri ve iletişim becerileri gibi derslerin verildiği bölümlerin genişletilerek tüm bölümlere verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

İdari Planlamalar
İki üniversitenin Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının toplantısında da ortak stratejiler belirlendi. Bölünerek kurulan iki üniversitenin ihtiyaç duyduğu personel, araç-gereç ve fiziki alanlarla ilgili tespitlerin yapıldığı belirtilen sonuç raporunda ortak beklentilerin ilgili kurumlara sunulacağı vurgulandı. İki üniversitenin bu alanlarda da dayanışma içerisinde olduğu vurgulanan sonuç bildirgesinde üniversitelerin geleceğine yönelik atılacak adımların desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Rektörlerden Dayanışma
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Diler, çalıştayın çok verimli geçtiğine vurgu yaptığı konuşmasında, “yoğun bir çalışma temposu ortaya koydunuz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik geliştirilen bu model, çizdiğiniz yeni ufuklar heyecan verici. Sakarya ve Isparta’nın bu dayanışmasını genişleterek devam ettirmeliyiz. Üniversitemiz adına kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı anda kurulan iki üniversiteyiz. Yapılanmamızı emin adımlarla dikkatlice yapıyoruz. Arkadaşlarımız hakikaten ince eleyip sık dokuyarak çalışmalarını sürdürüyor. Çıkan sonuçları ilgili kurumlarla iki üniversitenin rektörü olarak Yükseköğretim Kurulu’na sunacağız” dedi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık da gelecekte bir çığır açacak çalışmalar ortaya konulduğuna dikkat çektiği açıklamasında “Her iki üniversitenin ortak beklentilerini ortaya koyduk. Türkiye’nin uygulamalı eğitim misyonu verilerek kurulan iki kardeş üniversitenin Yeni YÖK’un vizyonu doğrultusunda oluşturduğu ve oluşturacağı stratejileri değerlendirmek amacıyla bir araya geldik. İki üniversitenin başlattığı bu çalışmanın yeni kurulacak üniversitelere de katkı sağlamasını hedefliyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı olan eğitim modeli ile ilgili bir çalıştay gerçekleştirelim düşüncesiyle bu programı düzenledik. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Oluşturduğumuz sinerjiyle önemli adımlar atılacaktır. Ben bu vesileyle Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sayın Rektörüne ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Toplantı sonrası iki üniversite rektörü şehirlerinin yerel ürünlerinden oluşan hediyeler takdim etti. Çalıştaydan çıkan sonuç bildirgesi Yükseköğretim Kurulu’na sunulacak.

ISUBÜ

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