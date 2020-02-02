DEREBOĞAZI YOLU ANTALYA’YA KADAR BİZİM SORUMLULUĞUMUZDADIR

Milletvekili Recep Özel, “Dereboğazı yolunun tamamlanmasının Ak Parti’nin ve Isparta’nın sorumluluğundadır” dedi.AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, partisinin il danışma meclisi toplantısında muhalefetin eleştirisine konu olan Dereboğazı yoluyla ilgili konuştu:“AK Parti olarak 18 yıldır iktidardayız. Isparta’ya yaptığımız hizmetler ortadadır. Birkaç konuda hedefimize ulaşamamış olabiliriz. Dereboğazı yolu konusunda sayın valimizin iyi niyetli bir açıklaması var. Bu yol bizim sorumluluğumuz altındadır. Burdur ve Antalya bu yola sıcak bakmayacaktır. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Valimizin idari anlamda bir açıklaması var. İyi niyetli bir açıklama başka yerlere çekilmesin. Ak Parti olarak her sözümüzü yerine getireceğiz. Belediyemiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şükrü başkanın 10 aylık çalışmaları ortadadır.”