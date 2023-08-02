IGSİAD'dan Başkan Tural'a Ziyaret

Isparta Girişimci Sanayici İşadamları Derneği (IGSİAD) Başkanı Kubilay Kapı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural'ı ziyaret etti.Ziyaret sırasında IGSİAD Başkanı Kubilay Kapı, Başkan Tural'a teşekkür ederek, Isparta'nın yenilikçi çözümler üretilmesi ve bir marka şehir haline getirilmesi için yürütülen çalışmalarda iş dünyasını temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerinin gönülden desteğiyle faaliyetlerine heyecan ve şevkle devam edeceklerini belirtti. Kapı, işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.Başkan Tural da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işdünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini ve ekonomisi büyüyen, istihdam odaklı gelişen bir Isparta için işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.Ziyaret karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu. IGSİAD ve Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasındaki bu işbirliği, Isparta'nın kalkınma ve ilerleme sürecine katkı sağlamayı hedefliyor.