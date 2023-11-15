Bağıllı Köyü Muhtarı Fevzi Özdamar: 'Başkanımızın Köylere Verdiği Değeri Hissediyoruz'

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin yanı sıra köylerin ihtiyaçlarına da duyarlı bir şekilde yaklaşarak, Eğirdir ilçesine bağlı Bağıllı köyündeki talepleri olumlu bir şekilde karşılamıştır. Köy Muhtarı Fevzi Özdamar, Başkan Başdeğirmen'in köylere verdiği değeri takdirle karşılayarak teşekkürlerini dile getirmiştir.Bağıllı Köyü Muhtarı Fevzi Özdamar, yaptığı açıklamada, "Başkanımızın köylere verdiği değerin farkındayız. Bizi hiçbir zaman geri çevirmedi, her zaman halkının yanında oldu. Kendisine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullanarak Başkan Başdeğirmen'in köylere olan duyarlılığını vurgulamıştır.Başkan Başdeğirmen'in göreve geldiği günden itibaren sadece şehir merkezine değil, köylerin taleplerine de kulak verdiğini belirten Muhtar Özdamar, özellikle Merkez Camiinin yağmur oluklarının değiştirilmesi, muhtarlığa ait kamu binalarının boyanması, kilit parke taşı ve çocuk oyun parkı gibi taleplerin zamanında karşılandığını ifade etmiştir.Başkan Başdeğirmen'in sadece belediye hizmetleriyle kalmayarak evde sağlık hizmetleri ve hasta nakil konularında da köylere destek olduğunu belirten Muhtar Özdamar, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etmiştir.