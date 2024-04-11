Emekli Maaşlarına 40 Bin TL Zam: "Bu Detay ortalığı Ayağa Kaldırır"

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılan yüzde 49,25 oranındaki zam, 6 bin 700 TL ve altında kök aylığı alan emeklileri etkilemedi. Bu düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesinde kaldı.

Ancak, gün geçtikçe artan açlık sınırıyla birlikte emeklilerin maaşı yeterli gelmemeye başladı. İktidara yönelik seyyanen zam ve maaş düzenlemesi çağrıları yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Temmuz ayını işaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde emekli yurttaşların yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Aslan, emeklilerin enflasyonla mücadele ederek geçinmeye çalıştığını belirterek, geçmiş bayramlardaki yaşantılarına özlem duyduklarını ifade etti. Torunlarına oyuncak alamadıklarını, misafirlere ikram edecek bir şey bulamadıklarını dile getirdi.

Aslan, emeklilerin faturalarını ödeyemediği, bazılarının 70-75 yaşında bile çalışmak zorunda kaldığını aktardı. 2018'de en düşük emekli maaşıyla 8,5 gram altın alabilen emeklilerin bugün bunun yarısını bile alamadığını belirterek, sığınmacılara harcanan bütçenin emeklilere yapılan zamlarla kıyaslandığında dengesizlik olduğunu vurguladı.

Aslan'ın sözleriyle, kaçak göçmenlere harcanan bütçenin emeklilere yapılacak zamlarla denge sağlanabileceği ifade edildi.