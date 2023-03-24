Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından planlanan "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı", IPARD Programının Yönetim Otoritesi görevini yürüten Bakanlık tarafından Isparta'da gerçekleştirildi. Toplantıya, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, danışmanlar ve yatırımcılar katıldı. Toplantıda, IPARD programında yapılan değişiklikler ve yeniliklerin yanı sıra, geçmişte yapılan desteklemeler ile Isparta'da yapılan ekonomik yatırımlar hakkında bilgiler verildi. IPARD III Programı kapsamında, çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin yatırım yapmalarına yönelik desteklemelerin sunulduğu belirtildi.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü