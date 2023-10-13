İş İnsanı Emin Baççı, Isparta 32 Spor'a Amed Deplasmanı Masraflarında Destek Sağlıyor

İçerik: Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor'a, iş insanı Emin Baççı'dan önemli bir destek geldi. Baççı, Amed Sportif ile deplasmanda oynanacak olan maçın giderlerini karşılayacak.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ve Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer, iş insanı Emin Baççı'yı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti ve kendisine Isparta 32 Spor forması hediye etti. Ayrıca, ziyaret sırasında Ispartaspor'un eski yöneticisi Ali Koca da hazır bulundu.

Emin Baççı'nın bu tür destekleri, yerel sporun güçlenmesi ve Isparta 32 Spor'un başarılı bir şekilde mücadele etmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. Isparta halkı ve spor camiası, Emin Baççı'nın desteğiyle takımın daha büyük başarılar elde etmesini umut ediyor ve kendisine teşekkür ediyor.