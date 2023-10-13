​İYİ Parti Isparta'da Yeni İl Başkanı Dr. İbrahim Tekeli Göreve Başladı

İYİ Parti Isparta'da Yeni İl Başkanı Dr. İbrahim Tekeli Göreve Başladıİçerik: Isparta'da İYİ Parti'nin yeni İl Başkanı olarak Dr. İbrahim Tekeli atanmıştır. Tekeli, basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi:"İYİ Partinin kuruluşundan bu güne kurucu ilçe başkanlığı ile başlayan görevlerimi başarılı bir şekilde ve kesintisiz sürdürerek, son üç yılını il başkanlığımızı onurla ve şerefle sürdüren Sayın Hasan Büyükçam Başkanımızın, önümüzdeki yerel seçimlerde İl Belediye Başkanlığına aday adaylığı için il Başkanlığı seçimine gitme kararı aldığını biliyorsunuz.Yaklaşık bir yıl boyunca Divan Kurulu'nda Teşkilat Başkanlığı görevini sürdürdüm. Yönetim kurulu tarafından İl Başkanlığı görevi bana emanet edildi. Yönetim kurulumuza, desteklerini esirgemeyen, dualarını eksik etmeyen tüm üyelere ve gönül veren dostlara teşekkürlerimi sunuyorum.Yönetim Kurulumuz, asıl üyeliklerini tamamlamak ve Divan heyetini oluşturmak üzere harekete geçti. İlçe teşkilatlarımızın destekleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerini başarıyla tamamlamak, ilk hedefimizdir. Bu hedefe ulaşabilmek için tüm gücümüzle çalışacak, güçlü, kararlı ve milletle bir olan cesur yöneticilerimiz ve İlçe-Belde teşkilatlarımızın azimli kadroları ile tüm zorlukları aşabileceğimize inanıyorum.Tüm belediye başkanlıklarına, belde, ilçe ve il ayrımı yapmadan talip olduğumuzu belirtmek isterim. Kıymetli İl Başkanımız Hasan Büyükçam'dan teslim aldığım bayrağı şerefle taşıyacağım.Teşkilatımızın temsiliyetinde herhangi bir zafiyete düşmeden tevcih edilen görevimi icra edeceğimin bilinmesini istirham ediyorum.Siyasette iddialı olmayan başaramaz. Biz iddialıyız ve hiç kimse ile düşmanlık ilişkimiz yok. Burası er meydanıdır. Burada çalışan, çabalayan kazanır. Tüm İYİ Parti üyelerini ve gönüllülerini, varsa küskünlükleri bir tarafa bırakarak çalışmalara omuz vermeye davet ediyorum. İYİ Parti bayrağı altında birleşmeye çağrıda bulunuyorum.Son olarak, birlik olursak, beraber olursak, Isparta'ya İYİ geleceğine inanıyorum. Teveccühünüze teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."