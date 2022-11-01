Sinan Aydın şu görüşlere yer verdi ‘KANTİNCİ Üyelerimize sonunda beklenen Müjdeli haber geldi;Bilindiği Üzere Uzun Süredir Kantin Kira Artış Oranlarının Konutlarda Olduğu Gibi %25’e Sabitlenmesi İçin özverili çalışmasından ve konunun Aciliyetinden dolayı durumu Cumhurbaşkanımıza İleten TESK Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken'e ve Sorunumuza Kayıtsız Kalmayarak Gerekli hassasiyeti göstererek gerekli talimatı veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Gerekli Çalışmayı Yapıp Müjde'yi Veren Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e Şahsım ve Temsil etmiş oldugum Isparta Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası adına Teşekkür Ediyor Şükranlarımızı sunuyorum’