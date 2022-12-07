Daha dolgun bir dudağa sahip olabilmek ve dudakların daha çekici görünmesini sağlayabilmek için sıklıkla tercih edilen tedavi yönteminden birisi dudak dolgusudur. Dudak dolgusu genel olarak dudakların estetik yapısından memnun olmayanların yaptırdığı bir uygulamadır. Ancak dudaklara hacim kazandırmak amacı ile de bu işlemler yapılmaktadır. Dolgun Dudaklar Güzelliğin Simgelerindendir.
Yaşlanmayla birlikte vücutta bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişiklikler tüm ciltte olduğu gibi dudakta da etkisini göstermektedir. Dudaklarda hacim kaybı ve incelme, en belirgin yaşlanma etkileri arasında yer alır.
Kimi insanların da genetik olarak dudakları incedir. Hem yaşlanmaya bağlı olarak hem de genetik sebeplerden dolayı dudakları ince olanlar daha dolgun dudaklara kavuşmak ister.
Sevsen Beauty'nin dudak bölgesine yaptığı dolgu işlemi ile;
- Büyüme
- Kalınlaşma
- Hacim artışı
- Asimetri ve şekil bozukluklarının ortadan kalkması
- Dudak çevresinin düzeltilmesi
- Üzgünlük ifadesi veren kenarlardaki sarkıkların yok edilmesi
- Hatların belirginleşmesi
Isparta'da Dudak dolgusu, İpek Kirpik, Microblading Kaş Tasarım, Protez Tırnak, Kirpik Lifting, Eyeliner gibi birçok uygulamaları ile kendinizi Her yaşta güzel hissedin...!
Dudak dolgu uygulamalarında kişinin dudakları canlanmış, parlamış, gençleşmiş ve hacim almış bir görüntüye sahip olur.
Ve işlem tamamlandığı anda hemen sonuç gözle görülür. Dudaklarda oluşan değişim anında fark edildiği görünür.
Adres: Yayla mahallesi Gültutan sitesi 1610 sokak
No:14 Kat:2 ISPARTA ( Meydan AVM arkası Belediye Kültür Merkezi yanı )
Randevu Telefon Numarası :0552 627 31 32
İŞTE SEVSEN BEAUTY'NİN ÖNE ÇIKAN HİZMETLERİ
- Protez Tırnak
- Microblading Kaş Tasarımı
- Kaş Pudralama
- Dudak Renklendirme
- Dudak Vitamini
- Dipliner / Eyeliner
- İpek Kirpik
- Kirpik Lifting / Kaş Laminasyonu
- Bay- Bayan Manikür / Pedikür
- Kalıcı Oje
- Kaş / Bıyık Alma
- Tırnak Batması