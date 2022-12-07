DAHA DOLGUN DUDAKLAR İÇİN ISPARTA SEVSEN BEAUTY!

Büyüme

Kalınlaşma

Hacim artışı

Asimetri ve şekil bozukluklarının ortadan kalkması

Dudak çevresinin düzeltilmesi

Üzgünlük ifadesi veren kenarlardaki sarkıkların yok edilmesi

Hatların belirginleşmesi

Isparta'da Dudak dolgusu,

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Her yaşta güzel hissedin...!

Dudak dolgu uygulamalarında kişinin dudakları canlanmış, parlamış, gençleşmiş ve hacim almış bir görüntüye sahip olur.

Ve işlem tamamlandığı anda hemen sonuç gözle görülür. Dudaklarda oluşan değişim anında fark edildiği görünür.

Adres:

Meydan AVM arkası Belediye Kültür Merkezi yanı

Randevu Telefon Numarası

İŞTE SEVSEN BEAUTY'NİN ÖNE ÇIKAN HİZMETLERİ

Protez Tırnak

Microblading Kaş Tasarımı

Kaş Pudralama

Dudak Renklendirme

Dudak Vitamini

Dipliner / Eyeliner

İpek Kirpik

Kirpik Lifting / Kaş Laminasyonu

Bay- Bayan Manikür / Pedikür

Kalıcı Oje

Kaş / Bıyık Alma

Tırnak Batması

























Daha dolgun bir dudağa sahip olabilmek ve dudakların daha çekici görünmesini sağlayabilmek için sıklıkla tercih edilen tedavi yönteminden birisi dudak dolgusudur. Dudak dolgusu genel olarak dudakların estetik yapısından memnun olmayanların yaptırdığı bir uygulamadır. Ancak dudaklara hacim kazandırmak amacı ile de bu işlemler yapılmaktadır. Dolgun Dudaklar Güzelliğin Simgelerindendir.Yaşlanmayla birlikte vücutta bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişiklikler tüm ciltte olduğu gibi dudakta da etkisini göstermektedir. Dudaklarda hacim kaybı ve incelme, en belirgin yaşlanma etkileri arasında yer alır.Kimi insanların da genetik olarak dudakları incedir. Hem yaşlanmaya bağlı olarak hem de genetik sebeplerden dolayı dudakları ince olanlar daha dolgun dudaklara kavuşmak ister.Sevsen Beauty'nin dudak bölgesine yaptığı dolgu işlemi ile;gibi sonuçlar elde edilir. Bu sonuçlar, kişilerin istedikleri görünüme kavuşmasını sağlamaktadır