Bölge ESKKK Birliği Başkanı Ahmet Tural öncülüğünde, Birliğe bağlı kooperatiflerin başkanları, AK Parti'den milletvekili seçilen TESKOMB Genel Başkanı Abdülakdir Akgül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Dönem Milletvekili seçimlerinde Yozgat'ta AK Parti Milletvekili seçilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdülkadir Akgül, 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Tural, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bağlı kooperatiflerin başkanları tarafından ziyaret edildi. Ziyaret, TESKOMB Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

AK Parti Milletvekili Akgül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TESKOMB Genel Başkanı olarak esnaf ve sanatkarlar için TBMM'de çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural da Akgül'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Sayın Genel Başkanım, yasama görevinizde de esnaf ve sanatkarların yanında olacağınıza olan inancımız tamdır. Esnafın hamisi olarak, TBMM'de esnafı temsil etmeniz bizi onurlandırmaktadır. Gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim ve Meclis çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi. Ziyaret, hediye takdimi ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.