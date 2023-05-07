Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği (IGSİAD), yönetim kurulu ve üyeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla düzenlenen kahvaltı programında buluştu. Kubilay Kapı'nın başkanlığa gelmesiyle birlikte dernek faaliyetleri hız kazandı ve aylık kahvaltı programlarıyla üyeleriyle bir araya gelmeye başladı.Bu önemli etkinlik, şehrin önde gelen işletmelerinden biri olan Barida Otel'de gerçekleşti. Üyelerin katılımıyla özel bir atmosferde başlayan kahvaltı programı, birlikte geçirilen keyifli bir zamanı sağladı. Kahvaltı sonrasında, yeni üyelere Kubilay Kapı tarafından rozet takdim edildi.Bu anlamlı buluşmada, Kubilay Kapı tarafından bir ahde vefa göstergesi olarak, derneğin önceki başkanı Alper Bayhan onursal başkan olarak belirlendi ve onursal başkan plaketi kendisine takdim edildi. Bu an sırasında duygusal anlar yaşandı ve Alper Bayhan, Kubilay Kapı ve yönetim kuruluna başarılar dileyerek teşekkürlerini iletti.Etkinlikteki son konuşmayı gerçekleştiren Kubilay Kapı, gelecekte gerçekleştirecekleri yeni projelerden bahsetti ve derneğin bayrağını daha yükseklere taşımak için kararlı olduklarını vurguladı. Bu motive edici konuşma, IGSİAD'ın hedeflerine odaklanma ve üyelerinin katkılarıyla daha da ilerleme amacını yansıttı.IGSİAD, yönetim kurulu ve üyeleri arasında gerçekleştirilen bu kahvaltı programı ile birlik, dayanışma ve işbirliğini pekiştirmeyi hedefledi. Dernek, yeni dönemde Kubilay Kapı liderliğinde önemli adımlar atmaya devam edecek ve üyelerinin iş hayatında başarılarını desteklemeye devam edecektir.