"Memursen Ailesi İyaşpark Kongre Salonunda Genişletilmiş İl Divan Toplantısında Buluştu: Mücadeleye Devam Ediyorlar

Memursen ailesi, İyaşpark Kongre Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıya, Memursen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız da katıldı.Yoğun katılımın olduğu Memursen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, sendika üyeleri ve Ak Parti milletvekili adayları tarafından da büyük ilgi gördü. Divan konuşmasını yapan Memursen İl Temsilcisi Selami Kılınç, bugüne kadar elde ettikleri 802 kazanımın devam edeceğini belirtti.Milletvekili adayları da sendikal mücadeleye verdikleri öneme vurgu yaparak konuşmalar yaptılar ve 14 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkacaklarına inandıklarını dile getirdiler.Memursen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet Sen Genel Başkanı Ali Yıldız ise konuşmasında ülkemizin iç ve dış mihraklar tarafından baskı altında olduğunu vurgulayarak, "Sendikamızın amacı, makam ve mevki değil, bir davası olan bir sendika olmaktır. Müslüman milletimizin geleceğini taşımak için gayret ediyoruz. Özlük ve özgürlük mücadelesi bizim işimiz" şeklinde konuştu.Memursen ailesinin bir araya geldiği bu önemli toplantıda, sendikal mücadelelerine devam etme kararlılığı ortaya konuldu. Memursen, Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız'ın da liderliğinde üyelerinin haklarını korumak ve geleceklerini güvence altına almak için çalışmalarını sürdürecektir.