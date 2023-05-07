Melike Yerlikaya, gençlerin vesilesiyle çevre bilinci ve değerlerine sahip çıkma konusunda farkındalık oluşturmanın önemini vurguladı. Aynı zamanda gençlerin çevre konusunda aktif rol alarak toplumda çevre dostu davranışları yaygınlaştırabileceğini ifade etti. İplikçi Camii Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediyesi'nin çevre dostu uygulamalarını anlattı. Başkan Başdeğirmen, belediyenin atık yönetimi, geri dönüşüm projeleri, enerji verimliliği ve yeşil alanların korunması gibi konular üzerinde durarak öğrencileri bilinçlendirdi. Öğrenciler, belediye başkanına çevre konusunda önemli sorular yönelttiler. Başdeğirmen, öğrencilerin sorularını dikkatle dinledi ve deneyimlerini paylaşarak onlara ilham verdi. Gençler, atık yönetimi, sıfır atık politikaları, doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliği gibi konularda bilgi edinme fırsatı buldular. Ülkü Ortaokulu'nun "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi, öğrencilerin çevre konusunda bilinçlenmesini, çevreye duyarlılık ve sorumluluk duygularının gelişmesini amaçlamaktadır. Bu tür projeler, gençlerin çevreyle ilgili konuları daha iyi anlamalarını sağlayarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atmalarını teşvik etmektedir. İsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve diğer konuklar, Ülkü Ortaokulu öğrencileriyle etkileşimde bulunarak onların çevre bilincini artırmaya yönelik motivasyonlarını güçlendirdi. Bu tür etkinlikler, gençlerin çevreyle ilgili konulara olan ilgisini ve farkındalığını artırmak için önemli bir rol oynamaktadır.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında Ülkü Ortaokulu öğrencilerinin konuğu oldu. Başkan Başdeğirmen, öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlayarak deneyimlerini paylaştı.Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi, Ülkü Ortaokulu'nda uygulanıyor. Proje kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor ve farklı isimlerle bir araya geliyor. Proje, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'i konuk etti. İplikçi Camii Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada, Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Murat Akat da yer aldı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Murat Akat, öğrencilere belediyenin çevre konularında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Başdeğirmen, öğrencilerin farklı konularda merak ettiği soruları içtenlikle yanıtladı.ÇEDES projesi hakkında bilgi veren Ülkü Ortaokulu Sosyal Bilimler Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Feride Torun, proje çalışmalarını yaklaşık bir yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü ile birlikte yürüttüklerini belirtti. Torun, amaçlarının değerlere sahip çıkmak olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin bu değerleri yaşayarak öğrenmelerini ve hayatlarına uygulayabilmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, Isparta'nın yaşayan değerlerini konuk ederek öğrencilerin bu değerlerden faydalanmasını istediklerini ifade etti.İl Müftülüğü Vaizlerinden, Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörü Melike Yerlikaya ise gençlik merkezi hakkında bilgi verdi ve merkezin ÇEDES projesi için kullanıldığını belirtti.