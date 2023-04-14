Türkiye'de Ramazan Bayramı tatilinde alınacak trafik tedbirleriyle ilgili. İçişleri Bakanlığı, bayram öncesi ve bayram tatilinde alınacak trafik tedbirlerine ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, polis ve jandarmanın sorumluluk alanlarında toplam 51 bin 300 ekip ve 99 bin 245 trafik personelinin görev yapacağı belirtiliyor. Tedbirler 14-24 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. 2 bin 626 saat trafik denetiminde helikopter ve drone kullanılacak, 99 bin 245 trafik personeli görev yapacak. Emniyet kemeri kullanımına dikkat çekilecek, afiş, kamu spotu gibi materyaller dağıtılarak farkındalık yaratılacaktır.



• Yol denetimleri: Karayollarında yoğun trafik beklenen bölgelerde, trafik ekipleri tarafından yol denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimlerde sürücülerin belge, ehliyet, alkollü araç kullanımı, hız sınırı gibi kurallara uyup uymadıkları kontrol edilecek.

• Alkol kontrolü: Ramazan Bayramı boyunca, trafik güvenliği açısından alkol kontrolü sıkı bir şekilde yapılacak. Alkol oranı belirlenen sürücülerin araçları trafikten men edilecek ve cezai işlem uygulanacak.

• Araç kullanımı: Sürücülerin yorgunluk, uykusuzluk, ilaç etkisi, alkol ve benzeri sebeplerden dolayı araç kullanması kesinlikle yasak olacak.

• Uygun araç kullanımı: Ramazan Bayramı boyunca trafik güvenliği açısından uygun araç kullanımı da önemli bir konu olacak. Özellikle lastik, fren, far ve diğer donanımların kontrol edilmesi ve yasal sınırların üzerinde yük taşıma konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekiyor.

• Yol bakımı: Karayollarındaki tüm yolların bakımı, onarımı ve temizliği önceden yapılacak. Yol kenarlarındaki çöpler toplanacak ve ağaç dalları budanacak.

• Acil müdahale ekipleri: Acil müdahale ekipleri, olası kazalara karşı hazır bir şekilde bekletilecek.

• İletişim: Trafik güvenliği için, sürücülerin ve yolcuların acil durumlarda hızlı bir şekilde ulaşabilecekleri telefon numaraları ve adresler belirtilerek yollarda uygun yerlere bu bilgilerin yazılı olduğu tabelalar asılacak.

• Yolcu taşımacılığı: Ramazan Bayramı boyunca yoğunlukla kullanılan otobüslerde yolcu sayısı sınırlandırılacak ve sürücülerin uygun araç kullanımı konusunda hassasiyet göstermeleri istenecek.

Bu tedbirlerin Ramazan Bayramı boyunca uygulanmasıyla birlikte, trafik güvenliği konusunda önemli bir adım atılmış olacak. Sürücülerin de bu tedbirlere uymaları, Ramazan Bayramı boyunca güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak.

