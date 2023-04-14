GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasi

İçişleri Bakanlığı 81 İle "2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" Konulu Genelge Gönderdi

İçişleri Bakanlığı 81 İle "2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" Konulu Genelge Gönderdi
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Türkiye'de Ramazan Bayramı tatilinde alınacak trafik tedbirleriyle ilgili. İçişleri Bakanlığı, bayram öncesi ve bayram tatilinde alınacak trafik tedbirlerine ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, polis ve jandarmanın sorumluluk alanlarında toplam 51 bin 300 ekip ve 99 bin 245 trafik personelinin görev yapacağı belirtiliyor. Tedbirler 14-24 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. 2 bin 626 saat trafik denetiminde helikopter ve drone kullanılacak, 99 bin 245 trafik personeli görev yapacak. Emniyet kemeri kullanımına dikkat çekilecek, afiş, kamu spotu gibi materyaller dağıtılarak farkındalık yaratılacaktır.

• Yol denetimleri: Karayollarında yoğun trafik beklenen bölgelerde, trafik ekipleri tarafından yol denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimlerde sürücülerin belge, ehliyet, alkollü araç kullanımı, hız sınırı gibi kurallara uyup uymadıkları kontrol edilecek.
• Alkol kontrolü: Ramazan Bayramı boyunca, trafik güvenliği açısından alkol kontrolü sıkı bir şekilde yapılacak. Alkol oranı belirlenen sürücülerin araçları trafikten men edilecek ve cezai işlem uygulanacak.
• Araç kullanımı: Sürücülerin yorgunluk, uykusuzluk, ilaç etkisi, alkol ve benzeri sebeplerden dolayı araç kullanması kesinlikle yasak olacak.
• Uygun araç kullanımı: Ramazan Bayramı boyunca trafik güvenliği açısından uygun araç kullanımı da önemli bir konu olacak. Özellikle lastik, fren, far ve diğer donanımların kontrol edilmesi ve yasal sınırların üzerinde yük taşıma konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekiyor.
• Yol bakımı: Karayollarındaki tüm yolların bakımı, onarımı ve temizliği önceden yapılacak. Yol kenarlarındaki çöpler toplanacak ve ağaç dalları budanacak.
• Acil müdahale ekipleri: Acil müdahale ekipleri, olası kazalara karşı hazır bir şekilde bekletilecek.
• İletişim: Trafik güvenliği için, sürücülerin ve yolcuların acil durumlarda hızlı bir şekilde ulaşabilecekleri telefon numaraları ve adresler belirtilerek yollarda uygun yerlere bu bilgilerin yazılı olduğu tabelalar asılacak.
• Yolcu taşımacılığı: Ramazan Bayramı boyunca yoğunlukla kullanılan otobüslerde yolcu sayısı sınırlandırılacak ve sürücülerin uygun araç kullanımı konusunda hassasiyet göstermeleri istenecek.
Bu tedbirlerin Ramazan Bayramı boyunca uygulanmasıyla birlikte, trafik güvenliği konusunda önemli bir adım atılmış olacak. Sürücülerin de bu tedbirlere uymaları, Ramazan Bayramı boyunca güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bayrama Özel Fiyatlarla Lezzet Dolu Alışverişler İçin Çevik Gıda'ya Bekliyoruz!
Yüksel Ergül Giyim Dünyası - Isparta'nın Hesaplı ve Şık Giyim Adresi
Emeklilik Sistemine Devrim Yaratan Uygulamalar Geliyor!
Asgari Ücrete Yeni Zam Formülü Belli Oldu: Yüzde 20, 30 ve 40 İçin Değerlendirmeler Yapılıyor
İçişleri Bakanlığı 81 İle "2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" Konulu Genelge Gönderdi
Hükümetin kamu çalışanları için yaptığı zam teklifi ortaya çıktı
Isparta, EMITT Fuarında Alternatif Turizm Zenginliklerini TanıtıyorISPARTA, EMITT FUARINDA ALTERNATİF TURİZM ZENGİNLİKLERİNİ TANITIYOR
Isparta'da Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle BuluşuyorISPARTA'DA KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YENİLİKLERLE BULUŞUYOR
Isparta Kuaförler ve Berberler Odası, Bayram Mesaisi İçin Karar AldıISPARTA KUAFÖRLER VE BERBERLER ODASI, BAYRAM MESAİSİ İÇİN KARAR ALDI
Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Kabalak Taraftarlara Jest YaptıISPARTA 32 SPOR KULÜP BAŞKANI KABALAK TARAFTARLARA JEST YAPTI
Isparta Belediyesi Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Projesi İçin Hafriyat Alımına BaşladıISPARTA BELEDİYESİ ENGELSİZ GENÇLİK VE YAŞAM MERKEZİ PROJESİ İÇİN HAFRİYAT ALIMINA BAŞLADI
OPEC Kararı Sonrası Motorin Fiyatlarına Zam Geldi!
Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi, teknoloji atölyesiyle eğitimde fark yaratıyorISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ, TEKNOLOJİ ATÖLYESİYLE EĞİTİMDE FARK YARATIYOR
BUTSO Başkanı Keyik'ten Burdur Fuarına davetBUTSO BAŞKANI KEYİK'TEN BURDUR FUARINA DAVET
Isparta, EMİTT Turizm Fuarı'nda Yerini AlıyorISPARTA, EMİTT TURİZM FUARI'NDA YERİNİ ALIYOR
Zafer Partisi Isparta Aday Listesi Belli OlduZAFER PARTİSİ ISPARTA ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU
Üç üniversitenin ortak projesi: "Destek Olalım" Uluslararası Karma Sergisi açıldıÜÇ ÜNİVERSİTENİN ORTAK PROJESİ: "DESTEK OLALIM" ULUSLARARASI KARMA SERGİSİ AÇILDI
İSFODER ve ANFOK, Eğirdir'in Güzelliklerini Keşfetmek İçin Bir Araya GeldiİSFODER VE ANFOK, EĞİRDİR'İN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİ
Isparta'da Türk Polis Teşkilatı'nın 178. Kuruluş Yıldönümü KutlandıISPARTA'DA TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NIN 178. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI
Isparta Şehit Mehmet Ünal İlkokulu'nun yenilenmesi tamamlanıyorISPARTA ŞEHİT MEHMET ÜNAL İLKOKULU'NUN YENİLENMESİ TAMAMLANIYOR
Isparta ev sahipliğinde U-18 Basketbol Anadolu Şampiyonası başladıISPARTA EV SAHİPLİĞİNDE U-18 BASKETBOL ANADOLU ŞAMPİYONASI BAŞLADI
"Isparta'da Milletvekili Aday Sıralamaları Belli Oldu: AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Listeleri Açıklandı
Isparta'da Depremzedelere Destek İçin Halk Otobüslerine 1,5 Milyon TL VerilecekISPARTA'DA DEPREMZEDELERE DESTEK İÇİN HALK OTOBÜSLERİNE 1,5 MİLYON TL VERİLECEK
​Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK’in 10 Nisan Polis Haftası Mesajı
Son dakika: Burdur'da kuraklık nedeniyle alınan su tasarrufu kararları
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-ambalaj-poset-kutu-karton-koli isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

​Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK’in 10 Nisan Polis Haftası Mesajı​Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK’in 10 Nisan Polis Haftası Mesajı10 Nisan 2023
Bağ-Kur'lular İçin Emeklilik Prim Gün Sayısı Düşürülüyor: Tarihi Reform GeliyorBağ-Kur'lular İçin Emeklilik Prim Gün Sayısı Düşürülüyor: Tarihi Reform Geliyor08 Nisan 2023
Isparta ev sahipliğinde U-18 Basketbol Anadolu Şampiyonası başladıIsparta ev sahipliğinde U-18 Basketbol Anadolu Şampiyonası başladı10 Nisan 2023
"Isparta'da Milletvekili Aday Sıralamaları Belli Oldu: AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Listeleri Açıklandı"Isparta'da Milletvekili Aday Sıralamaları Belli Oldu: AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti Listeleri Açıklandı10 Nisan 2023
Isparta Belediyesi Ücretsiz Meyve Fidanı Dağıtımı YapacakIsparta Belediyesi Ücretsiz Meyve Fidanı Dağıtımı Yapacak07 Nisan 2023
Son dakika: Burdur'da kuraklık nedeniyle alınan su tasarrufu kararları Son dakika: Burdur'da kuraklık nedeniyle alınan su tasarrufu kararları 08 Nisan 2023
Üç üniversitenin ortak projesi: "Destek Olalım" Uluslararası Karma Sergisi açıldıÜç üniversitenin ortak projesi: "Destek Olalım" Uluslararası Karma Sergisi açıldı10 Nisan 2023
Zafer Partisi Isparta Aday Listesi Belli OlduZafer Partisi Isparta Aday Listesi Belli Oldu10 Nisan 2023
Eğirdir'de depremden etkilenen aileler iftarda bir araya geldiEğirdir'de depremden etkilenen aileler iftarda bir araya geldi08 Nisan 2023
OPEC Kararı Sonrası Motorin Fiyatlarına Zam Geldi!OPEC Kararı Sonrası Motorin Fiyatlarına Zam Geldi!11 Nisan 2023
Gül Duş: Isparta'da Banyo Dekorasyonunuz İçin En İyi Seçenek!Gül Duş: Isparta'da Banyo Dekorasyonunuz İçin En İyi Seçenek!07 Nisan 2023
Isparta Şehit Mehmet Ünal İlkokulu'nun yenilenmesi tamamlanıyorIsparta Şehit Mehmet Ünal İlkokulu'nun yenilenmesi tamamlanıyor10 Nisan 2023
Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde Tekno Tasarım Atölyesi KurulduIsparta Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde Tekno Tasarım Atölyesi Kuruldu07 Nisan 2023
Isparta İl Özel İdaresi, Özel Sporculara Malzeme Desteği SağladıIsparta İl Özel İdaresi, Özel Sporculara Malzeme Desteği Sağladı07 Nisan 2023
Isparta'da Depremzedelere Destek İçin Halk Otobüslerine 1,5 Milyon TL VerilecekIsparta'da Depremzedelere Destek İçin Halk Otobüslerine 1,5 Milyon TL Verilecek10 Nisan 2023
Isparta'da üzenlenen Okul Sporları Badminton İl Birinciliği müsabakaları sona erdiIsparta'da üzenlenen Okul Sporları Badminton İl Birinciliği müsabakaları sona erdi07 Nisan 2023
Isparta'da Doğalgaz Tesisatı, Mekanik Tesisat ve Daha Fazlası İçin Tuğra Mühendislik Isparta'da Doğalgaz Tesisatı, Mekanik Tesisat ve Daha Fazlası İçin Tuğra Mühendislik 08 Nisan 2023
Isparta'da Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle BuluşuyorIsparta'da Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor12 Nisan 2023
Isparta Gülyağı ve Isparta Gül Suyu Coğrafi İşaretleri Koruma Altına AlındıIsparta Gülyağı ve Isparta Gül Suyu Coğrafi İşaretleri Koruma Altına Alındı11 Nisan 2023
Isparta, EMİTT Turizm Fuarı'nda Yerini AlıyorIsparta, EMİTT Turizm Fuarı'nda Yerini Alıyor11 Nisan 2023