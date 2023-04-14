"Asgari Ücrete Yeni Zam Formülü Belli Oldu: Yüzde 20, 30 ve 40 İçin Değerlendirmeler Yapılıyor"

"Yeni Asgari Ücret Belirlendi: Brüt 14 Bin 11 Lira Olacak"

"Asgari Ücret Artışıyla Birlikte İşverenlerin Ödeme Yükümlülükleri de Artacak"

"7 Milyon Asgari Ücretliyi Etkileyecek Olan Yeni Asgari Ücret Açıklandı"

"Yeni Asgari Ücretin Etkisi: İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Tavanı da Artacak"

"Yeni Asgari Ücretle Beraber Sosyal Konut Projelerine Ağırlık Verilecek"

"Yeni Asgari Ücretle Birlikte İşsizlik Sigortası Alanlardan Yurtiçi ve Yurtdışı Borçlanma Yapanlara Kadar Birçok Kişiyi Etkileyecek"

Asgari ücrete yeni zam formülü belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayında yapılacağını duyurduğu ara zam öncesinde, asgari ücret zammında yüzde 20, 30 ve 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 207 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 57 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.Bu zamların yanı sıra, yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenecek ve en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artacak.Asgari ücret artışı, toplam sigortalarının yüzde 41'ini oluşturan 7 milyon 131 bin asgari ücretliyi etkileyecek. İşverenler, asgari ücretin altında ücret ödeme hakkına sahip değiller.Ayrıca, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı da artacak ve sosyal konut projelerine de ağırlık verilecek.Yeni asgari ücret, işverenden genel sağlık sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılardan evde tarhana yapan bayanlara, işsizlik sigortası alanlardan yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkileyecek.Kaynak: Sabah Gazetesi