Hükümetin kamu çalışanları için yaptığı zam teklifi ortaya çıktı

700.000'in üzerinde kamu sektörü çalışanına zam için görüşmeler sürüyor. Türkiye Sendikalar Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için 11 bin 500 TL taban maaş teklifiyle yüzde 30 zam teklif ettiğini açıkladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bini aşkın işçiyi ilgilendiren 2023 Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü müzakereleri devam ediyor.

Zam görüşmelerindeki son gelişmeyi TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay açıkladı.

Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini ve taban maaş teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu bildirdi. Ayrıca, "Önerinin taleplerimizi karşılamadığını ifade ettik. Halkın kabul etmeyeceği bir anlaşmayı imzalayamayız. Kamu çalışanları zamlarını bu ay başında almak istiyor" dedi.

İşçilerin talebi yüzde 45 zam ve 15 bin Türk Lirası taban maaş.

DİĞER ANLAŞMALAR DA ETKİLENİYOR

Öte yandan, 2024 yılından 2025 yılına kadar yaklaşık 3,5 milyon memur ve 2,5 milyon emekli memur için zam oranlarını belirleyecek olan 7'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ise 1 Ağustos'ta başlayacak.

Bu açıdan kamu çalışanlarını ilgilendiren 2023 Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri ile memur toplu iş sözleşmesinin çerçevesinin belirlenmesi açısından da önem arz etmektedir.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'TEN ORTAK AÇIKLAMA

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, 700 binin üzerinde kamu çalışanını ilgilendiren 2023 Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü müzakerelerine ilişkin gelinen nokta hakkında TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Atalay, Çerçeve Protokol'ün farklı kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren 301 anlaşmayı kapsadığını belirterek, bu anlaşmaların yüzde 25'inin Ocak ayında, yüzde 75'inin ise Mart ayında sona erdiğini vurguladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle müzakerelere ara vermek zorunda kaldıklarını kaydeden Atalay, yaklaşık 20 gün önce kamu sektörü işvereniyle müzakerelere yeniden başladıklarını söyledi. Sendika konfederasyon başkanları olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile de görüştüler. Atalay, "Taban maaşa 15 bin lira zam, ilk 6 ay yüzde 45 zam, sosyal yardım ve sosyal haklarda iyileştirme taleplerimizi sunduk. Geçen hafta 11 bin 500 lira taban maaş ve 30 lira ikramiye teklif edildi. Yüzde zam. Bu teklif işçi olarak taleplerimizi karşılamıyor. Bu rakamların tartışılmasının uygun olmadığını ifade ettik."

Her sendikanın müzakere masasında uzlaşı ve kazanımlarla anlaşmaya varılmasından yana olduğunu sözlerine ekleyen Atalay, "Hem TÜRK-İŞ hem de HAK-İŞ işçilerin zamlarının Mayıs'ta alınmasını istiyor. İnşallah olsun" dedi.