Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ebediyete intikalinin 82. yılında, 15 temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapılan törende saygı, minnet ve rahmetle anıldı.Törene Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehit aileleri ve gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri , siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Atatürk Anıtı’na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenleri daha sonra Bahçeşehir Koleji Konferans Salonu’nda, Isparta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan anma programıyla devam etti.Atatürk’ün yaşamını ve kişiliğini anlatan konuşmaların ardından hazırlanan program sunuldu. Programda öğretmen ve öğrenciler tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirildi, şiirler ve marşlar okundu.Programın sonunda Vali Seymenoğlu ve protokol üyeleri Isparta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencileri tarafından yapılan Atatürk konulu resim sergisini gezdiler.