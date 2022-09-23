Eğitim Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Vali Aydın Baruş başkanlığında “Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü İl Yürütme Kurulu Toplantısı” gerçekleştirildi. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük katıldı.Toplantının başında bir konuşma yapan Vali Baruş, Bakanlıklar düzeyinde imzalanan protokolün illerde de kurumlar arasında imzalandığını söyleyerek toplantının amacının çocuklara yönelik her türlü güvenlik ve asayiş konusunun enine boyuna değerlendirmek olduğunu belirtti. Vali Baruş konuşmasının devamında “Protokollerde belirlenen yükümlülükler kapsamında il teşkilatları bünyesinde yürütülen çalışmalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirme fırsatı bulacağız. Yine sorumlu il teşkilatları eğitim ve güvenlik çalışmalarında birimler arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve daha nitelikli hale getirilmesi konularını görüşeceğiz. Çocuklarımızın eğitim süreçlerinin güvenli hale getirilmesi kapsamında çocuğa yönelen suç örgütleri ve suçlara yönelik olaylar, yaşanan şiddet olayları, yabancı uyruklu çocukların eğitim ve güvenlik sorunları, çocukların bağımlılık ile ilgili sorunları, akran zorbalığı, siber güvenlik sorunları, taşıma, servis ve trafik güvenliği sorunları, çevre ve gıda güvenliği sorunları konularını değerlendireceğiz. Yine okullarda görevlendirilen kolluk görevlisi, güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, özel güvenlik görevlilerinin çalışma usul ve şartları ile ilgili konuları görüşeceğiz. Öncelik belirlenen okullarda güvenlik açısından değerlendirme yapacağız. Kurul ve komisyon çalışmaları ile eğitim rehberlik servislerinin güvenlik alanındaki çalışmalarını görüşeceğiz. Yine okullarımızın fiziki durumu, yeterlilikleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulara temas edeceğiz. Kent güvenlik ve yönetim sistemine yönelik çalışmaları değerlendireceğiz, eğitim ve güvenlik alanında yaşanan farklı sorunların değerlendirilmesi ile birlikte proje yürütme kuruluna sunulacak tavsiye kararlarını görüşeceğiz” dedi.Ardından kurul toplantısına geçilerek tüm gündem maddeleri tek tek ele alındı.