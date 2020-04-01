Türkiye için son dakika umut veren açıklama! Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

HASTA SAYISI ÇOK ÖNEMLİ

ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 GÜN ÇOK ÖNEMLİ

EVDE KAL ÇAĞRISI İŞE YARIYOR

Son dakika haberi: Koronavirüs salgını için Türkiye'de önemli tedbirler alınırken salgının ne zaman duracağı merak ediliyor. Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara büyük bir müjde verdi. Kara "Tabloyu 4-5 gün daha korursak inişe geçeriz. Bunun için de özellikle pazara kadar evde kalmalıyız" dedi.Son dakika haberi: Dünyayı kasıp kavuran ölümcül virüs koronanın Türkiye'ye sıçramasıyla birlikte ölü sayısı 214'e çıkarken, vaka sayısı da 13 bin 531'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yaptığı açıklamada, vaka sayılarıyla ilgili Türkiye'ye umut verdi.Kara, son bir hafta içindeki vaka sayılarında fazla artış olmamasının sevindirici olduğunu, bu rakamları üç-dört gün daha izlemek gerektiğini belirtti. Bakanlığın tamamen şeffaf olarak yayınladığı verilerin böyle seyretmesi durumunda hastalığın Türkiye'de çok fazla pik yapmadan inişe geçebileceğini kaydeden Kara,dedi.Koronavirüsle ilgili yapılan araştırmalar arttıkça yeni bilgiler gelmeye devam ettiğini belirten Kara, şunları söyledi:Ancak önümüzdeki son 4-5 gün bizim için çok önemli. Yapılan testler sonrası pozitif hasta vakalarımızın sayısını 23-30 Mart tarihleri arasındaki bantta tutabilmeyi başarırsak, işte bizim için umut veren haber bu olur."Şu an alınan tedbirlerle iyi bir trend yakalandığını kaydeden Kara, "Ancak ısrarla söylüyorum. Pozitif vaka sayımızı bu bantta tutmayı başarabilirsek, Türkiye virüsle mücadelede önemli bir mesafe almış olacak. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla büyük ölçüde insanların evde kaldığının göstergesi olacak. Bizim tek isteğimiz vatandaşlarımızın biraz daha dişini sıkarak bu hafta sonuna kadar evde kal çağrılarına uyması. Bu çağrı bizim umut ışığımız, kimse bunu unutmasın." ifadelerini kullandı.