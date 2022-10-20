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Haber Isparta’nın Eylül 2022 ihracatı 39 milyon dolar

Haber Isparta’nın Eylül 2022 ihracatı 39 milyon dolar
ISPARTA
G.Tarihi: 20.10.2022 20:00
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Isparta’nın Eylül 2022 ihracatı 39 milyon dolar
Isparta, 1-30 Eylül 2022 tarihleri arasında 39 milyon 084 bin 19 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 1 Ocak- 30 Eylül 2022 aralığında Isparta’nın toplam ihracatı ise 339 milyon 536 bin 75 dolara olarak kayıtlara geçti.
 
-Geçen yılın aynı döneminde ne olmuştu?
Isparta 2021 Eylül’de 34 milyon 551 bin 72 dolar değerinde ihracat yapmıştı. 1 Ocak-30 Eylül 2021 aralığında ise ihracatı 339 milyon 616 bin 70 dolar şeklinde gerçekleşmişti.
Isparta’nın Ağustos 2022 dönemi ihracatı ise 33 milyon 656 bin 39 dolar şeklinde hesaplanmıştı.
 
-Batı Akdeniz Bölgesi İhracat Atlası:
-Eylül 2022’de ihracat 194,1 milyon dolar oldu
Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-30 Eylül 2022 tarihleri arasında 194 milyon 130 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı döneminde ihracat 208 milyon 369 bin dolar idi. Değişim oranı yüzde - 6,4; Pay (22) yüzde 1,0 olarak gerçekleşti.
 
-Düzey 2- TR 61’de ihracat geliri 2 milyar dolar
Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-30 Eylül 2022 tarihleri arasında ise ihracat 1 milyar 932 milyon 952 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 1 milyar 862 milyon 864 bin dolar idi. Değişim 3,81 oldu. Pay (20) yüzde 1,1 olarak kayıtlara geçti.
 
Kent                     Eyl.’22                 Sıra                       Oca.- Eyl.’22
 
Antalya                152.156,41         15                         1.500.442,55
Isparta                 39.084,19           31                         339.536,75
Afyon                   35.272,52           33                         313.206,25
Burdur                 22.986,30           45                         210.808,43
-
 
Isparta-İhracat-2022 Yılı
 
Dönem                İhracat (Bin Dolar)
 
Ocak                    36.979,74
Şubat                   36.089,84
Mart                     38.756,89
Nisan                    36.416,62
Mayıs                   31.890,21
Haziran                48.291,57
Temmuz              38.314,73          
Ağustos               33.656,39                                                        
Eylül                     39.084,19          
 
Toplam               339.536,75
  -
 
Isparta- İhracat- 2021 Yılı
 
Dönem                İhracat (Bin Dolar)
 
Ocak                    31.326,18
Şubat                   31.099,69          
Mart                     39.110,89          
Nisan                   48.442,65          
Mayıs                   38.849,22          
Haziran                51.029,40          
Temmuz              37.877,06          
Ağustos               27.926,14          
Eylül                     34.551,72          
Ekim                     30.714,27          
Kasım                   33.864,46          
Aralık                   35.978,73          
 
Genel Toplam   440.204,12
-
 
Isparta’nın Eylül 2022 dönemi ihracatı: 39.084,19 dolar   
Isparta’nın 1 Ocak- 30 Eylül 2022 dönemi ihracatı: 339.536,75 dolar
-
Isparta’nın Eylül 2021 dönemi ihracatı:  34.551,72 dolar
Isparta’nın 1 Ocak- 30 Eylül 2021 dönemi ihracatı:  339.616,70 dolar
-
Isparta’nın Ağustos 2022 dönemi ihracatı: 33.656,39 dolar
-
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