Rektör Çarıkçı’nın 10 Kasım Mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri dehasının yanı sıra fikirleriyle, eserleriyle, gayretleriyle, Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandırdıkları ile daima anılan büyük bir devlet adamıdır. “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” diyerek aslında Cumhuriyetimize duyduğu büyük inancı ve güveni vurgulayan Gazi Mustafa Kemal’in aziz hatırasına sahip çıkmak, onun “en büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi daha güçlü ve daha kalkınmış hale getirmek de Süleyman Demirel Üniversitesi’nin en büyük hedeflerindendir.



SDÜ ailesi olarak bu gaye ile temel değerlerimizi koruyarak, kazanımlarımızı arttırarak, nitelikli genç nesiller yetiştirmek azmi ile yolumuza devam ediyoruz. 10 Kasım 2020’de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’i ebediyete irtihalinin 82. yılında saygıyla anıyorum. Vefatının yıl dönümü vesilesiyle de İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, tüm aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve ecdadımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI



Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü