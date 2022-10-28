Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yıldönümü için Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi. Ardından ise Garnizon Şehitliği’nde aziz şehitlerimiz anıldı.15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine; Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aziz şehitlerimizin yakınları ile kahraman gazilerimiz katıldı.Törende sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Ardından başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimiz adına bir dakikalık saygı duşunda bulunuldu. Tören İstiklal Marşımızın okunması ve şanlı bayrağımızın göndere çekilmesiyle son buldu.Çelenk sunma töreninin ardından törende hazır bulunanlar Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen anma programına iştirak etti. Burada tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti sunularak İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından dua okundu. Ardından Vali Baruş ve katılımcılar şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktılar.Vali Baruş aziz şehitlerimizin kabirleri başındaki yakınlarıyla da bir süre sohbet ederek taziye dileklerini yineledi.