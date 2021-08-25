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Hedef: Şiddeti Sıfıra İndirmek

ISPARTA HABER

Hedef: Şiddeti Sıfıra İndirmek
ISPARTA
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Hedef: Şiddeti Sıfıra İndirmek
Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2021-2025 yıllarını kapsayan 4. Ulusal Eylem Planı tanıtımı ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kaymakamlar, akademisyenler, ilgili kamu kurumu müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
2007 yılında başlatılan ve ülke genelinde uygulanmaya başlayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten Vali Ömer Seymenoğlu hedefimiz şiddeti en aza indirmek diyerek “Başta kolluk birimlerimiz olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmek öncelikli görevlerimizden. Kadına yönelik şiddetle mücadelede İçişleri Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu KADES projesi bu anlamda bize çok yardımcı oluyor. Kadınlar bu uygulama sayesinde çok hızlı şekilde kolluk birimlerimize ulaşabiliyor. İlgili kurumlarımız da şiddetin her türlüsünü önlemek adına eğitim faaliyetlerine aralıksız olarak devam edecekler” dedi.
Toplantıda 2021-2025 yıllarını kapsayan 4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planını ise Isparta Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü Psikoloğu Derin Çankaya yaptığı bir sunumla katılımcılara aktardı.
Toplantıda söz alan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ise ülkemizin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ile ilgili kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, kadına yönelik şiddete karşı yasalarımızın güçlü bir şekilde yürürlükte olduğunu belirtti.
4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı uzmanlar tarafından sahada yapılacak eğitimler ile de toplumun her kesimine ulaşılacak.
 
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