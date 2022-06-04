isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

Ispartalılar gül konseriyle buluştu

Ispartalılar gül konseriyle buluştu
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Ispartalılar gül konseriyle buluştu
Isparta Uluslararası Gül Festivalinin ilk günü akşamında vatandaşlar 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda verilen gül konseriyle coştu. Erkan Güleryüz ve Niran Ünsal, birbirinden değerli şarkılarını Ispartalılar için seslendirdi. Meydanı dolduran binlerce kişi ise söylenen şarkılara eşlik ederken, telefonlarının ışıklarıyla tempo tuttu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte katıldığı gecede sanatçıları yalnız bırakmadı. DJ performansıyla başlayan gecede ilk olarak sahne alan Erkan Güleryüz, söylediği şarkılarla vatandaşları 1990’lı yıllara götürdü. Erkan Güleryüz’ün ardından sahneye güller eşliğinde Niran Ünsal çıktı. Birbirinden değerli şarkılarını Ispartalılar için seslendiren Niran Ünsal, bir ara çaldığı davulla vatandaşları coşturdu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, sanatçılara çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sanatçıların birbirinden güzel eserlerini seslendirdiği gecede vatandaşların coşkulu bir akşam geçirdiklerini söyledi. Başdeğirmen, “Erkan kardeşimizin coşkulu müzikleriyle güzel bir akşam yaşadık. Buraya gelen vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Yağmur ve soğuk demeden buraya geldiniz, harikasınız. Erkan kardeşimize ve ekibine de teşekkür ediyoruz. Bugün aslında farklı bir sanatçımız bizimle olacaktı ancak hava şartlarındaki olumsuzluklardan dolayı ertelendi. Ertelendiği zaman konser yapmamıza bir engel var mıydı, yoktu. Erkan kardeşimizi aradık. Antalya’dan aracına bindi ve geldi. Bugün bizlerle bir arada oldu. Hava şartları nedeniyle yaşanan olumsuzluktan sonra Niran hanım da ekibiyle hemen koştu, geldi. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Yarın da kendisiyle beraber olacağız. Fedakarlığından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Uluslararası Gül Festivalinin Cumartesi günkü programında Altay ve Niran Ünsal, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda konser verecek.
 
04-06-2022-gul-festivali-konser-304-06-2022-gul-festivali-konser-1104-06-2022-gul-festivali-konser-1004-06-2022-gul-festivali-konser-904-06-2022-gul-festivali-konser-604-06-2022-gul-festivali-konser-704-06-2022-gul-festivali-konser-804-06-2022-gul-festivali-konser-504-06-2022-gul-festivali-konser-104-06-2022-gul-festivali-konser-404-06-2022-gul-festivali-konser-2
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'ya özel ''Hasbahçe: Gül Sergisi ''
ISPARTA'DA TEVFİK YAŞAR PASAJINI SU BASTIISPARTA'DA TEVFİK YAŞAR PASAJINI SU BASTI
Erkan Güleryüz ve Niran Ünsal, birbirinden değerli şarkılarını Ispartalılar için seslendirdiERKAN GÜLERYÜZ VE NİRAN ÜNSAL, BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ŞARKILARINI ISPARTALILAR İÇİN SESLENDİRDİ
Isparta Gül Festivali Kutlamaları Gül Bahçesinde Devam EttiISPARTA GÜL FESTİVALİ KUTLAMALARI GÜL BAHÇESİNDE DEVAM ETTİ
Isparta'da Gül Festivalinde Çocuklar gönüllerince eğleniyorISPARTA'DA GÜL FESTİVALİNDE ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENİYOR
Isparta'da Gül Festivali Gül HasadıISPARTA'DA GÜL FESTİVALİ GÜL HASADI
Gülün dünyadaki merkezi Isparta’da festival coşkusuGÜLÜN DÜNYADAKİ MERKEZİ ISPARTA’DA FESTİVAL COŞKUSU
Ispartalılar gül konseriyle buluştuISPARTALILAR GÜL KONSERİYLE BULUŞTU
ISPARTA'DA MUHTEŞEM BİR SERPME KAHVALTIYA NE DERSİNİZ?
Isparta Meydan AVM’de Gül Festivali EtkinlikleriISPARTA MEYDAN AVM’DE GÜL FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivali Renkli Görüntülerle BaşladıGÜL ŞEHRİ ISPARTA’DA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE BAŞLADI
ISPARTA GÜL FESTİVALİNDE GÜL YAPRAKLARINA BÜRÜNDÜISPARTA GÜL FESTİVALİNDE GÜL YAPRAKLARINA BÜRÜNDÜ
ISPARTA'DA SEDA SAYAN KONSERİ İPTAL OLDU
Gülü Isparta’ya kazandıran Müftüzade İsmail Efendi dualarla anıldıGÜLÜ ISPARTA’YA KAZANDIRAN MÜFTÜZADE İSMAİL EFENDİ DUALARLA ANILDI
KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU
Isparta'da ​Festival coşkusu Gül koşusuyla başladıISPARTA'DA ​FESTİVAL COŞKUSU GÜL KOŞUSUYLA BAŞLADI
ISPARTA'DA İSTİKBAL MOBİLYA MEYDAN AVM'DE SHOWROOM MAĞAZASINI AÇTI
İŞTE ISPARTA'NIN ULUSLARARASI 2022 GÜL FESTİVALİ PROGRAMI
AEDAŞ’ın yeni genel müdürü İlkay Baydar olduAEDAŞ’IN YENİ GENEL MÜDÜRÜ İLKAY BAYDAR OLDU
Isparta'da İstanbul Caddesine yeşil koridorISPARTA'DA İSTANBUL CADDESİNE YEŞİL KORİDOR
ISPARTA'DA UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK!ISPARTA'DA UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK!
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYONISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON
Vali Baruş: “Benim yönetim önceliğim vatandaşın yüzünü güldürmek”VALİ BARUŞ: “BENİM YÖNETİM ÖNCELİĞİM VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK”
ISPARTA'DA EĞİTİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADIISPARTA'DA EĞİTİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Antrenör Ömer Faruk Bilge'ye Milli Görev...ANTRENÖR ÖMER FARUK BİLGE'YE MİLLİ GÖREV...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKI
isparta-kafe-cafe-dugun-nisan-kina-seminer-toplanti-organizasyon- isparta-gul-lavanta-urunleri-dogal-lavander-rose-kozmetik-cosmetics isparta-guzellik-salonu-merkezi-telefon-numarasi isparta-kokorec-adana-durum-kofte-doner-ekmek-arasi-sucuk-alo-paket-siparis-doyum-bufe-isparta isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-perde-jaluzi-stor-fon-perde-firmalari isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİ 2022 HALK KONRERİISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİ 2022 HALK KONRERİ30 Mayıs 2022
İŞTE ISPARTA'NIN ULUSLARARASI 2022 GÜL FESTİVALİ PROGRAMIİŞTE ISPARTA'NIN ULUSLARARASI 2022 GÜL FESTİVALİ PROGRAMI02 Haziran 2022
ISPARTA'DA SEDA SAYAN KONSERİ İPTAL OLDUISPARTA'DA SEDA SAYAN KONSERİ İPTAL OLDU03 Haziran 2022
EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK?EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR OLACAK?30 Mayıs 2022
​GÜL KOŞUSU YARIŞLARI 3 HAZİRAN’DA​GÜL KOŞUSU YARIŞLARI 3 HAZİRAN’DA30 Mayıs 2022
HABER ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARIHABER ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI31 Mayıs 2022
KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDUKİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU03 Haziran 2022
ISPARTA'DA İSTİKBAL MOBİLYA MEYDAN AVM'DE SHOWROOM MAĞAZASINI AÇTIISPARTA'DA İSTİKBAL MOBİLYA MEYDAN AVM'DE SHOWROOM MAĞAZASINI AÇTI02 Haziran 2022
EFSANE NİLGÜN USTA ÇİĞKÖFTELERİ ŞİMDİ DÖŞEMEALTIN'DAEFSANE NİLGÜN USTA ÇİĞKÖFTELERİ ŞİMDİ DÖŞEMEALTIN'DA30 Mayıs 2022
Isparta'da ​Festival coşkusu Gül koşusuyla başladıIsparta'da ​Festival coşkusu Gül koşusuyla başladı03 Haziran 2022
​YENİŞARBADEMLİ MYO’DA BAHAR ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ​YENİŞARBADEMLİ MYO’DA BAHAR ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ02 Haziran 2022
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYONISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON02 Haziran 2022
​SİGARAYA ZAM YOK YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN DEDİ​SİGARAYA ZAM YOK YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN DEDİ29 Mayıs 2022
Sancıları artınca erken doğum için soluğu Isparta'da aldılarSancıları artınca erken doğum için soluğu Isparta'da aldılar02 Haziran 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivali Renkli Görüntülerle BaşladıGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivali Renkli Görüntülerle Başladı03 Haziran 2022
Isparta Uluslararası Gül Festivali Açılış KortejiIsparta Uluslararası Gül Festivali Açılış Korteji01 Haziran 2022
Tarihi Isparta evleri haberleri 1Tarihi Isparta evleri haberleri 131 Mayıs 2022
Muhtar Çevikbaş isyan etti: Bu durum tam bir vandallıkMuhtar Çevikbaş isyan etti: Bu durum tam bir vandallık31 Mayıs 2022
Ispartalılar Andık Deresinde huzur bulacakIspartalılar Andık Deresinde huzur bulacak01 Haziran 2022
ISPARTA MESLEKİ EĞİTİM ŞENLİĞİNE YOĞUN KATILIMISPARTA MESLEKİ EĞİTİM ŞENLİĞİNE YOĞUN KATILIM31 Mayıs 2022