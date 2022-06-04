Ispartalılar gül konseriyle buluştu

Isparta Uluslararası Gül Festivalinin ilk günü akşamında vatandaşlar 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda verilen gül konseriyle coştu. Erkan Güleryüz ve Niran Ünsal, birbirinden değerli şarkılarını Ispartalılar için seslendirdi. Meydanı dolduran binlerce kişi ise söylenen şarkılara eşlik ederken, telefonlarının ışıklarıyla tempo tuttu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte katıldığı gecede sanatçıları yalnız bırakmadı. DJ performansıyla başlayan gecede ilk olarak sahne alan Erkan Güleryüz, söylediği şarkılarla vatandaşları 1990’lı yıllara götürdü. Erkan Güleryüz’ün ardından sahneye güller eşliğinde Niran Ünsal çıktı. Birbirinden değerli şarkılarını Ispartalılar için seslendiren Niran Ünsal, bir ara çaldığı davulla vatandaşları coşturdu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, sanatçılara çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sanatçıların birbirinden güzel eserlerini seslendirdiği gecede vatandaşların coşkulu bir akşam geçirdiklerini söyledi. Başdeğirmen, “Erkan kardeşimizin coşkulu müzikleriyle güzel bir akşam yaşadık. Buraya gelen vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Yağmur ve soğuk demeden buraya geldiniz, harikasınız. Erkan kardeşimize ve ekibine de teşekkür ediyoruz. Bugün aslında farklı bir sanatçımız bizimle olacaktı ancak hava şartlarındaki olumsuzluklardan dolayı ertelendi. Ertelendiği zaman konser yapmamıza bir engel var mıydı, yoktu. Erkan kardeşimizi aradık. Antalya’dan aracına bindi ve geldi. Bugün bizlerle bir arada oldu. Hava şartları nedeniyle yaşanan olumsuzluktan sonra Niran hanım da ekibiyle hemen koştu, geldi. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Yarın da kendisiyle beraber olacağız. Fedakarlığından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Uluslararası Gül Festivalinin Cumartesi günkü programında Altay ve Niran Ünsal, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda konser verecek.