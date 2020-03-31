GÖZDE BALIK EVİ'NDE GEL-AL VE PİŞİRME HİZMETİ -

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EKMEK ARASI

Palamut Ekmek

Hamsi Ekmek

Midye Ekmek

Ekmek Arası Balık Köfte

TAVADA VE IZGARADA BALIKLAR

Hamsi Tava

Hamsi Izgara

Hamsi Kuşu

Çipura

Levrek

Mezgit Filato

Palamut

Çanakkale Sardalya

Eğirdir Göl Levreği

İstavrit

Grida

Kalamar Tava

Karides Güveç

Midye Tava

Jumbo Karides Tava

Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından hergün dezenfekte edilen Gözde Balık Evi faalitlerine devam ediyor.Gözde Balık Evi Balık,salata ve çorba menülerini paket olarak müşterilerine sunuyor. Siparişini ver Gel-al hizmeti için işte telefon numarası ve adres.