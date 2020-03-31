Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından hergün dezenfekte edilen Gözde Balık Evi faalitlerine devam ediyor.
Gözde Balık Evi Balık,salata ve çorba menülerini paket olarak müşterilerine sunuyor. Siparişini ver Gel-al hizmeti için işte telefon numarası ve adres.
Adres: Kutlubey mh. 6 Mart Atatürk Cad. (Halı Sarayı)
Telefon: (0246) 201 29 29
EKMEK ARASI
- Palamut Ekmek
- Hamsi Ekmek
- Midye Ekmek
- Ekmek Arası Balık Köfte
- Hamsi Tava
- Hamsi Izgara
- Hamsi Kuşu
- Çipura
- Levrek
- Mezgit Filato
- Palamut
- Çanakkale Sardalya
- Eğirdir Göl Levreği
- İstavrit
- Grida
- Kalamar Tava
- Karides Güveç
- Midye Tava
- Jumbo Karides Tava