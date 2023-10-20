Görme Engelliler ve Güvenlik Günü Farkındalık Yürüyüşü Isparta'da Gerçekleşti

Görme Engelliler ve Güvenlik Günü Farkındalık Yürüyüşü Isparta'da Gerçekleşti
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Görme Engelliler ve Güvenlik Günü Farkındalık Yürüyüşü Isparta'da Gerçekleşti
Isparta'da, Beyaz Baston görme engelliler ve güvenlik günü dolayısıyla 6 Nokta Körler Derneği Isparta Şubesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi sosyal hizmet öğrencileri tarafından farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş, Isparta Belediye binası önünde başladı ve Kaymak Kapı Meydanı'nda sona erdi.
Yürüyüş sırasında görme engelliler, beyaz bastonlarıyla ve görme engelliler için hazırlanan özel gözlüklerle sokaklarda yürüyerek günlük hayatlarında karşılaştıkları zorluklara dikkat çektiler.
6 Nokta Körler Derneği Isparta Şube Başkanı İsmail Er, yürüyüş sırasında yaptığı konuşmada, 2005 yılında çıkarılan engelliler yasasının artık yetersiz olduğunu ve bu nedenle yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. İsmail Er, engellilerin sorunlarının sadece kendilerini değil, tüm toplumu ilgilendirdiğini ifade etti.
Yasaların engellilerin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve haklarını korumak amacıyla oluşturulduğunu vurgulayan Er, bu yasaların uygulanmasının önemine dikkat çekti.
Er, aynı zamanda halk otobüslerinin ücretsiz taşıma hakkına sahip olan engellilere yönelik bir karara tepki gösterdi. İsmail Er, bu kararın kanunen tanıdıkları hakları ellerinden almaya çalıştığını savunarak halk otobüslerinin engellileri taşımakla yükümlü olduğunu ifade etti. Kanun ve yönetmeliklerin engellilerin haklarını koruduğuna vurgu yapan İsmail Er, bu hakların gasp edilmemesi gerektiğini dile getirdi.
Farkındalık yürüyüşüne katılan görme engelliler, günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara dikkat çekerek toplumun engellilere daha fazla destek olması gerektiğini vurguladı.
 
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HABERİN DETAYLARI ŞÖYLE

Beyaz Baston görme engelliler ve güvenlik günü dolayısıyla 6 Nokta Körler Derneği Isparta Şubesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi sosyal hizmet öğrencileri farkındalık yürüyüşü yaptı.
Belediye önünden başlayan farkındalık yürüyüşü kaymak kapı meydanında sona erdi.
2005 yılında çıkarılan engelliler yasasının artık yeterli olmadığını savunan 6 Nokta Körler Derneği Isparta Şube Başkanı İsmail Er, engellilerin sorunları sadece bizi değil,tüm toplumu ilgilendiriyor diye konuştu.
İsmail Er yaptığı konuşmada : ''2005 yılında çıkartılan engelliler yasası maalesef ki bugün kuşa dönmüştür.
Şu anda engellilerle ilgili pek çok mevzuatta sıkıntı var.
Biz bunları dile getirmek, kurumlarımıza iletmek, iktidara ve yerel yönetime sunmak zorundayız.
Ama bunu yaparken çözüm önerilerini de sunuyoruz.
Engellilerin rahat yaşaması, huzurlu olması, refah içerisinde yaşaması en büyük dileğimiz.
Bunu bugüne kadar sağlamaya çalıştık ama maalesef istediğimiz noktada değiliz.
Engellilerin sorunlarına sadece bizim sorunlarımız gibi bakmayalım.
Toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren bir sorundur bu.
Biz Isparta'da yerel yönetimlerle çok iyi diyalog kuran bir derneğiz.
Eminim diğer dernek arkadaşlarımız, dernek başkanları, belediyenin engelliler koordinasyon merkezi bu konuda da üzerine düşeni yapıyorlar.'' Dedi.

Konuşmasında halk otobüslerinin ücretsiz taşımayla ilgili aldığı karara da tepki gösteren 6 Nokta Körler Derneği Isparta Şube Başkanı Er, engellileri taşıyamayacaklarını söylüyorlar.
Peki ortada kanun var.
Burası Afrika ülkesi mi?
Kanun tanımayan bir anlayış olabilir mi ifadelerini kullandı.

İsmail Er konuşmasının devamında: ''Engellilerin insanca yaşaması bu ülkede bir haktır.
Kimse bize lütuf sunmasın.
Bugün kanunen verilen haklarımız elimizden alınmaya çalışılıyor.
Yani halk otobüsleri kooperatif birlikleri karar almışlar.
Biz engellileri taşımak istemiyoruz.
Peki ortada kanun var.
Burası Afrika ülkesi mi?
Kanun tanımayan bir anlayış olabilir mi?
Ortada kanun varken biz bu otobüslere, toplu taşıma araçlarına bineriz arkadaşlar.
Bunu kimse elimizden alamaz.
Eğer halk otobüslerinin gücü yetiyorsa, becerebiliyorlarsa gitsinler kanunu iptal ettirsinler.
İşte o zaman biz de ücretle bineriz.
Ama bugün kanun ortada, yönetmelik ortada.
Binen arkadaşlarımızı ya otobüsten indiriyorlar ya da ücret vermeye zorluyorlar.
Böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz.
Ortada kanun varken biz engellileri taşımıyoruz demeye kimsenin hakkı yok.
Ortada kanun var arkadaşlar.
Yani bu kanunun üzerinde kim söz sahibi olmak istiyor?'' Dedi.
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