Isparta'daki kütüphaneler, "Kütüphane İyileştirir" temasıyla hafta boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Isparta'da depremzedelere psikososyal destek faaliyetleri kütüphanelerde başladı!























Türkiye genelinde kütüphanelere ve kütüphanecilik mesleğine olan farkındalığı artırmak üzere her yıl kutlanan Kütüphaneler Haftası’nın 59’uncusu, bu yıl "Kütüphane İyileştirir" temasıyla düzenleniyor. Hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Kütüphaneler Haftası, 27 Mart'ta Ankara Milli Kütüphane'de gerçekleştirilecek konferansla başlayacak. Konferansta "Kütüphane Binaları: Deprem ve Diğer Afetlere Hazırlık" konusu ele alınacak.Haftanın ikinci günü deprem bölgesinde görev yapmış kütüphane müdürleri ve personellerin yaşanılanları paylaşacağı "Afet ve Acil Durum Yönetiminde Koordinasyonun Hayati Rolü" ile "İz Bırakanlar: Gezici Kütüphaneler" adlı oturumlar düzenlenecek.Kütüphaneler Haftası boyunca geleneksel sanatlardan söyleşilere kadar çeşitli etkinlikler yapılacak ve depremzedeler için psikososyal destek faaliyetleri düzenlenecek. İstanbul Rami Kütüphanesi ile Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, Kesikköprü Kampı ve Millî Kütüphane, depremzede gençlerle buluşacak. Ayrıca Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaşandığı bölgelerden gelenler de Millî Kütüphane'de düzenlenecek söyleşi ve atölyelere katılacak.Kütüphaneler Haftası, kütüphanelere ve kütüphanecilik mesleğine olan farkındalığı artırmak, insanları okumaya teşvik etmek ve toplumda okuma kültürünü geliştirmek amacıyla her yıl düzenleniyor. Bu yıl "Kütüphane İyileştirir" temasıyla düzenlenen haftanın çeşitli etkinlikleri, kütüphane tutkunlarının ve kitapseverlerin ilgisini çekecek.