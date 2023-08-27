Gençlere Vergisiz Telefon Kampanyasıyla En İyi 5 Cihaz Belli Oldu

AK Parti'nin Gençlere Yönelik Seçim Vaadi Detayları Belli Oluyor

AK Parti'nin gençlere yönelik vaadi olan vergisiz telefon-tablet ve bilgisayar alımında vergi kolaylığı sağlanması adımı yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, yerli telefon markalarının çeşitliliğini vurgulamıştı.

Vergisiz Telefon Kampanyası Detayları Ortaya Çıkıyor

Üniversite öğrencilerinin yararlanacağı vergisiz telefon kampanyasının detayları netleşmeye başladı. Gençlerin seçebileceği cihazları belirleyen liste açıklandı. Gençler, indirim yapılması planlanan telefonların özelliklerini inceleyerek en iyi tercihi yapmaya çalışıyor.



Listede Öne Çıkan En İyi 5 Akıllı Telefon Modeli

General Mobile Phoenix 5G: Türkiye'nin yerli üreticilerinden biri olan General Mobile'ın 5G desteğine sahip modeli. Samsung Galaxy A52: Samsung'un kalitesiyle öne çıkan Galaxy A52 modeli, listenin gözde cihazlarından biri. Redmi Note 10S: Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin güçlü özelliklere sahip olan modeli. General Mobile GM 24 Pro: Türk üreticinin iddialı modeli GM 24 Pro, performansıyla dikkat çekiyor. Vivo Y36: Yüksek performanslı Vivo Y36, gençlerin tercihi arasında.

Gençler, uygun ve en iyi telefonu seçerek bu kampanyadan yararlanmanın heyecanını yaşıyor. Kampanya, teknolojiye erişimi kolaylaştırarak gençlerin eğitim ve iletişim ihtiyaçlarına destek sağlamayı amaçlıyor.