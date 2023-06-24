Isparta'da büyük bir gurur yaşandı! 6 öğrencimiz, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bu başarılarıyla ilimizi ülke çapında üst sıralara taşıyan öğrencilerimiz, Isparta'nın eğitimdeki başarısına büyük katkı sağladılar.İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 8. sınıf öğrencilerini tebrik ederek, başarılarının arkasında rehberlik eden öğretmenlere, idarecilere ve velilere teşekkürlerini iletti.Türkiye birincisi olan öğrencilerimizin, Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu, Sütçüler Merkez Ortaokulu, Hızırbey Ortaokulu, Şehit Ömer Sarı Ortaokulu, Ülkü Ortaokulu ve Özel Bahçeşehir Ortaokulu'nda eğitim gördüğü belirtildi.Bu önemli başarı, Isparta'nın eğitim kalitesini ve öğrencilerin potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor. İlimiz adına gurur verici olan bu başarılar, gelecekteki başarıların da müjdecisi niteliğinde.