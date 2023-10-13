Gelendost Belediyesi, Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler Düzenliyor

İçerik: Isparta'nın Gelendost ilçesinde, çocuklar için keyifli etkinlikler düzenleniyor. Gelendost Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çocukların taleplerini karşılamak amacıyla harekete geçildiği belirtildi. 13 Ekim 2023 Cuma gününden itibaren başlayacak olan bu etkinlikler, talep durumuna göre devam edecek. Her akşam saat 20:00'de Gelendost Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek olan etkinliklere tüm halk davet ediliyor.Gelendost Belediye Başkanı, çocukların eğlenmesi ve keyifli vakit geçirmesi için bu etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Bu güzel inisiyatif ile çocuklar, sosyal etkileşim kurarak yeni arkadaşlar edinme ve eğlenceli zaman geçirme fırsatı bulacaklar. Tüm Gelendost halkı, çocuklarını bu etkinliklere katılmaları için teşvik ediyor ve bu güzel etkinliklerin başarılı geçmesini diliyor.