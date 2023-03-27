Isparta'da Beton Mikseri Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı

Isparta Yalvaç-Senirkent Karayolu'nda Beton Mikseri Devrildi

Beton Mikseri Kazası: Soruşturma Başlatıldı, Trafik Yoğunluğu Oluştu

Bugün saat 15.00 sıralarında Isparta Yalvaç-Senirkent karayolu Gencali Köyü yakınlarında bir beton mikseri kaza yaptı. Seyir halindeki mikser, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından ise soruşturma başlatıldı.Olayın meydana geldiği Isparta Yalvaç-Senirkent karayolu Gencali Köyü yakınlarında trafik yoğunluğu yaşanırken, güvenlik güçleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan beton mikseri ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.Yaşanan bu kaza, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve dikkatli olması gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Sürücülerin, özellikle tehlikeli bölgelerde daha dikkatli ve yavaş seyretmeleri hayat kurtarıcı olabilir.