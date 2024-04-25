Geleceğin Bilim İnsanları Isparta’da Yarıştı

Isparta'nın ev sahipliğinde düzenlenen 18.TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Konya Bölge Sergisi, 22-25 Nisan tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Toplamda 100 proje ve 300'ün üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, bölgenin genç bilim insanlarını bir araya getirdi.Ödül töreni ise Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Vali Aydın Baruş'un yanı sıra TÜBİTAK Konya Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Hacıbeyoğlu, eğitimciler, veliler ve öğrencilerin de katıldığı törende, bilim ve eğitim alanındaki önemli mesajlar verildi.Vali Baruş, yaptığı konuşmada, uluslararası rekabetin en önemli unsurunun insan kaynağı olduğunu vurgulayarak, gençliğe yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirtti. Gençlerin fikirlerini ve düşüncelerini yarıştırabileceği organizasyonlara verilen önemin altını çizen Baruş, gençlerin cesaretlerini göstererek ülkenin geleceğine olan inancı pekiştirdiğini ifade etti.Törende, 10 farklı dalda dereceye giren 25 projeye ödülleri takdim edildi. Birinci olan 15 proje ise Türkiye finallerinde bölgeyi temsil etmeye hak kazandı. Bu projeler, gençlerin bilimsel yeteneklerini sergileyerek ülkenin geleceğine katkı sağlama potansiyelini gösterdi.Isparta'da düzenlenen bu önemli etkinlik, gençlerin bilim ve araştırma alanındaki potansiyellerini ortaya koymalarına ve ülkelerinin geleceğine yapacakları katkıları görmelerine olanak tanıdı.