ISPARTA JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

ısparta ili Davraz mahallesinde ikamet eden “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” , “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan hakkında: (15) yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan M.G. isimli şahıs 11 Haziran 2021 tarihimle Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak İsparta K Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.