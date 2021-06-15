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İslamköy Hanımeli Kadın Kooperatifi Yeni Yerinde Misafirlerini Bekliyor

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İslamköy Hanımeli Kadın Kooperatifi Yeni Yerinde Misafirlerini Bekliyor
ISPARTA
G.Tarihi: 14.06.2021 12:28
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İslamköy Hanımeli Kadın Kooperatifi Yeni Yerinde Misafirlerini Bekliyor
Kadınlar tarafından Isparta’da özellikle kırsal bölgelerde kurulan kooperatifler ortaya koydukları birbirinden güzel fikirlerle ve ürettikleri birbirinden kıymetli ürünlerle ön plana çıkıyor. Şehirde ve kırsalda kadınların kooperatifleşmesine büyük önem veren ve her fırsatta kadınları kooperatifleşmeleri konusunda teşvik eden Vali Ömer Seymenoğlu’nun emekleri meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda Vali Seymenoğlu İslamköy Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin yapımı tamamlanan kafe ve restoranını ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
2019 yılında İslamköy’de kurulan Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi köy içindeki pazar alanında kısıtlı imkanlarla faaliyetlerini sürdürüyordu. Ancak bir yıldan kısa bir sürede Isparta Valiliği, Atabey Kaymakamlığı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle kooperatife İslamköy’de modern bir tesis kazandırıldı. İslamköy’ün tarihi dokusuna yakışır sade bir şekilde inşa edilen Hanımeli Kafe ve Restoran misafir kabul etmeye başladı. İslamköylü kadınlar tarafından işletilen kafede modern mutfakta yine kadınlar tarafından üretilen birbirinden lezzetli yiyecekler konuklara sunuluyor. Kafede ayrıca doğal ürünlerden de satın alınabiliyor. Hanımeli Kadın kooperatifinin en beğenilen ürünü ise domates reçeli.
İslamköy’ün bereketli topraklarında yetiştirilen kıpkırmızı domatesler maharetli kadınların ellerinde çeşitli işlemlerden geçtikten sonra içine ceviz konuluyor ardından şekerle buluşan domatesler lezzetli bir reçele dönüşüyor.
Kafede yapacağınız kahvaltıda bir çok yiyeceğin yanında domates reçeli, adı Isparta’yla özdeşleşen gül reçeli, meşhur İslamköy ekmeği ve hemen oracıkta yapılan çeşit çeşit gözlemeler birlikte servis ediliyor. Kafe mutfağında ayrıca kahvaltıların vazgeçilmezi menemen, yumurta gibi yiyeceklerden de sipariş verilebiliyor.
Kapılarını konuklarına açan işletmeyle ilgili bilgi veren İslamköy Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şenay Kara kendilerine bu imkanı sağlayan başata Vali Ömer Seymenoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederek tüm misafirleri yeni yerlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını söyledi.
9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in anıt mezarı ile Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’nin bulunduğu İslamköy bu yönüyle her yıl hatırı sayılır bir ziyaretçi ağırlıyor. 400 metrekaresi kapalı toplam 800 metrekare alana sahip kafede İslamköy’e gelen ziyaretçilere daha nitelikli hizmet verilecek.
İslamköy merkezindeki Hanımeli Kafe ve Restoran’a 0544 919 81 61 numaralı telefondan ulaşarak hem bilgi alabilir hem de rezervasyon yapabilirsiniz.
İslamköy Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi sosyal medya hesapları:
İnstagram : https://www.instagram.com/islamkoy_hanimeli_kooperatifi/...
Facebook : https://www.facebook.com/islamkoyhanimelikooperatifi
 
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