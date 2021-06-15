ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İli Eğirdir İlçesi Aşağıgökdere köyünde HES inşaatında kullanılan (3) adet konteynerlerin çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.S. isimli şahıs 10 Haziran 2021 tarihinde Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eğirdir İlçe J.K.lığı Asayiş timleri ile birlikte koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucunda Petek Sanayii hurdacılar bölgesinde çalman konteynerleri sattığı sırada yakalanmıştır. Adli makamlara sevk edilen M.S. isimli şahıs tutuklanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kuruntuna teslim edilmiştir.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.